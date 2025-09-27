Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вильярреал – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Вильярреал
27.09.2025 22:00 - : -
Атлетик Бильбао
Испания
Вильярреал – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 27 сентября и начнется в 22:00 по Киеву

27 сентября на Керамика пройдет матч 71-го тура Примеры Испании, в котором Вильярреал встретится с Атлетиком.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Вильярреал

Команда после расставания с Унаи Эмери, что вернулся в Англию, не сразу, но просела, и в итоге в позапрошлом сезоне финишировал за пределами зоны еврокубков. Впрочем, уже тогда на тренерский пост вернулся Марселино - тогда он просто не сумел вывести полноценно новых-старых подопечных из ямы. Зато потом, в прошлой темпораде, удалось набрать 70 очков и подняться на пятое место!

Этого хватило, чтобы отправиться в Лигу чемпионов. Но там Тоттенхэм дома быстро забил, причем из-за грубого ляпа вратаря, испанцев - в итоге так и закончили 1:0. На внутренней арене клуб тоже смотрелся нестабильно. Он начал с пары побед, над слабыми Овьедо и Жироной, но уже с Сельтой была ничья, а Атлетико уступили 0:2. Впрочем, с крайними соперниками, Осасуной и Севильей, снова выигрывали, улучшим свое положение.

Атлетик

Клуб в 2024-м году взял первый ровно за 40 лет трофей в Копе дель Рей. А в прошлом сезоне взяли те же 70 очков, что и Вильярреал. Но по дополнительным показателям даже заняли более высокое, четвертое место. Казалось, что в Бильбао и сейчас все ок: и Нико Уильямс остался, и в новом сезоне начали с трех побед, в том числе над потенциальным конкурентом, Бетисом.

Но после паузы на игры сборных получается намного меньше. Ладно возвращение в Лигу чемпионов не задалось - там проиграли 0:2, но сильному сопернику, Арсеналу. Но ведь и в Примере подопечные Вальверде сухо уступили Алавесу и Валенсии, отнюдь не грандам! Да и на этой неделе была только ничья с Жироной, безусловно худшей командой на старте этой темпорады!

Статистика личных встреч

Половину из восьми последних очных матчей выиграли баски при единственном поражении.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что сейчас хорошие шансы на успех у принимающей стороны. Согласимся и поставим на то, что подопечные Марселино выиграют у гостей из Бильбао (коэффициент - 2,05).

Прогноз Sport.ua
Вильярреал
27 сентября 2025 -
22:00
Атлетик Бильбао
Вильярреал Атлетик Бильбао Ла Лига Ла Лига - betking чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
