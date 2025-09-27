Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Не реализуем моменты и от этого страдаем»

Поединок восьмого тура Первой лиги между «Викторией» и полтавской «Ворсклой» завершился вничью 1:1. Итог матча подвел наставник «Виктории» Анатолий Бессмертный.

«Были моменты, которые мы не реализовали, от чего страдаем уже с начала чемпионата. Очень много создаем моментов, которые могут привести к голу, но мы их не реализуем, и от этого страдаем сами. А так очень хороший соперник. Игра мне и, наверное, болельщикам понравилась.

Пропустили первыми? Когда команда пропускает, то действительно это командные ошибки. Мы предупреждали игроков, как поступать, когда соперник подает угловой. Но там пару футболистов не доработали, и забили нам. Хорошо, что отыгрались.

Соперник в Кубке Украины? Кубок есть кубок. Там любой соперник хорош. Кто попался – с тем надо играть. С любой командой. Команды, вышедшие в 1/8 финала Кубка, действительно неплохие. Вот попался Ингулец. Будем играть с Ингульцом. Попалось бы Динамо, играли бы с Динамо.

В Ворскле очень хороший подбор игроков, и это очень непростая команда, и с ней тяжело. Где-то мы там побеждали, но мы ведь не выигрывали 10:0. Все игры были трудными, и сегодня в один мяч могла выиграть Ворскла, могли выиграть и мы. Так что здесь очень серьезный соперник и мы не можем сказать, что мы там гораздо сильнее или что-то еще. Две команды, которые неплохо сегодня играли.

С какими чувствами приезжаю в Полтаву? Я здесь много лет провел. Это как родной город, где я себя очень хорошо чувствую, здесь и дышится чем-то родным. Потому что здесь много и здоровья осталось, много и нервов осталось, но еще больше здесь осталось чудесных воспоминаний», – сказал Анатолий Бессмертный.