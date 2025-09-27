Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Астон Вилла
28.09.2025 16:00 - : -
Фулхэм
Англия
27 сентября 2025, 19:08 | Обновлено 27 сентября 2025, 20:14
Астон Вилла – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 28 сентября в 16:00 по Киеву

ФК Астон Вилла

В воскресенье, 28 сентября состоится поединок 6-го тура чемпионата Англии между «Астон Виллой» и «Фулгэмом». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Астон Вилла

Начало сезона клуб, откровенно говоря, провалил. За 5 матчей в Премьер-лиге «орлы» не смогли одержать ни одной победы, сыграли вничью с «Ньюкаслом», «Эвертоном» и «Сандерлендом», а также потерпели поражение от «Брентфорда» и «Кристалл Пелас». С 3 баллами на счету команда занимает 18-ю строчку турнирной таблицы чемпионата.

Из Кубка английской лиги «Астон Вилла» вылетела на стадии 1/16 финала от «Брентфорда». Однако путь в Лиге Европы коллектив начал с минимальной победы над «Болоньей» – пока этот выигрыш единственный в сезоне для «бирмингемцев».

Фулхэм

Еще лучше начали сезон «дачники». В Премьер-лиге коллектив одержал уже 2 победы против «Лидса» и «Брентфорда», сыграл вничью с «МЮ» и «Брайтоном», а также потерпел поражение против «Челси». 8 набранных баллов позволяют «Фулгему» занимать 9-ю строчку турнирной таблицы.

В Кубке английской лиги «Фулхэм» разобрался с «Бристолем» и «Кембриджем» и вышел в 1/8 финала соревнований.

Личные встречи

В последних 5 играх полное преимущество находится на стороне «Астон Виллы». «Бирмингемцы» одержали 5 побед за это время с общим счетом 11:3.

Интересные факты

  • «Астон Вилла» забила всего 1 гол в Премьер-лиге этого сезона – самый худший результат среди всех команд.
  • В последних 4-х выездных играх «Фулхэм» смог победить всего 1 раз.
  • Выигрышная серия «Фулхэма» во всех турнирах длится уже 3 поединка подряд.

Возможные стартовые составы

Астон Вилла: Мартинес – Динь, Мингс, Конса, Кэш – Камара, Макгин – Санчо, Роджерс, Гессан – Воткинс

Фулхэм: Лено – Сессеньсион, Бесси, Андерсен, Тете – Берге, Лукич – Ивоби, Кинг, Уилсон – Муниз

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.56.

Прогноз Sport.ua
Астон Вилла
28 сентября 2025 -
16:00
Фулхэм
Тотал больше 2 1.56
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
