  4. Экс-горняк Кевин не помог избежать поражения. Астон Вилла обыграла Фулхэм
Чемпионат Англии
Астон Вилла
28.09.2025 16:00 – FT 3 : 1
Фулхэм
Англия
Экс-горняк Кевин не помог избежать поражения. Астон Вилла обыграла Фулхэм

Бразилец вышел на 65-й минуте матча, но результативными действиями не отличился

Экс-горняк Кевин не помог избежать поражения. Астон Вилла обыграла Фулхэм
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 6-го тура Английской Премьер-лиги "Астон Вилла" дома принимала "Фулхэм".

Подопечные Унаи Эмери испытали легкий шок в начале встречи, когда пропустили гол от Рауля Хименеса, но впоследствии игру выровняли, а в итоге и довели до победы.

На 37-й минуте Олли Уоткинс счет сравнял и на перерыв команды ушли с двумя единицами на табло.

В начале второго тайма Джон Макгинн и Эмилиано Буэндиа отличились в воротах "Фулхэма" в течение двух минут. Счет 3:1 продержался до финального свистка.

Экс-игрок донецкого «Шахтера» Кевин вышел на 65-й минуте, но команде не помог.

АПЛ. 6-й тур. 28 сентября

Астон Вилла – Фулгэм – 3:1

Голы: Олли Уоткинс (37), Джон Макгинн (49), Эмилиано Буэндиа (51) – Рауль Хименес (3)

