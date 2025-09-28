Астон Вилла – Фулхэм – 3:1. Как сыграл Кевин. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 6-го тура АПЛ
28 сентября на «Вилла Парк» в Бирмингеме состоялся матч 6-го тура Английской Премьер-лиги, где «Астон Вилла» одержала уверенную победу над «Фулхэмом» (3:1).
Гости открыли счет очень быстро, уже на 3-й минуте забил Рауль Хименес (1:0). Но «Вилла» довольно быстро восстановила равновесие: на 37-й минуте отличился Олли Уоткинс (1:1).
На старте второго тайма хозяева вышли вперед. На 49-й минуте Джон Макгинн реализовал свой момент (2:1). А еще через две минуты Эмилиано Буэндиа поставил точку в матче (3:1).
Экс-игрок «Шахтера» Кевин вышел на замену у гостей на 65-й минуте, но результативными действиями не отметился.
Благодаря этой победе «Астон Вилла» набрала 6 очков и покинула нижнюю часть турнирной таблицы АПЛ.
Английская Премьер-лига
6-й тур, 28 сентября 2025
Астон Вилла – Фулхэм – 3:1
Голы: Уоткинс, 37, Макгинн, 49, Буэндиа, 51 – Хименес, 3
Видео голов и обзор матча
События матча
