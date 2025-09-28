Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Астон Вилла – Фулхэм – 3:1. Как сыграл Кевин. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Астон Вилла
28.09.2025 16:00 – FT 3 : 1
Фулхэм
Англия
28 сентября 2025, 23:52 | Обновлено 28 сентября 2025, 23:58
71
0

Смотрите видеообзор матча 6-го тура АПЛ

Астон Вилла – Фулхэм – 3:1. Как сыграл Кевин. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

28 сентября на «Вилла Парк» в Бирмингеме состоялся матч 6-го тура Английской Премьер-лиги, где «Астон Вилла» одержала уверенную победу над «Фулхэмом» (3:1).

Гости открыли счет очень быстро, уже на 3-й минуте забил Рауль Хименес (1:0). Но «Вилла» довольно быстро восстановила равновесие: на 37-й минуте отличился Олли Уоткинс (1:1).

На старте второго тайма хозяева вышли вперед. На 49-й минуте Джон Макгинн реализовал свой момент (2:1). А еще через две минуты Эмилиано Буэндиа поставил точку в матче (3:1).

Экс-игрок «Шахтера» Кевин вышел на замену у гостей на 65-й минуте, но результативными действиями не отметился.

Благодаря этой победе «Астон Вилла» набрала 6 очков и покинула нижнюю часть турнирной таблицы АПЛ.

Английская Премьер-лига

6-й тур, 28 сентября 2025

Астон Вилла – Фулхэм – 3:1

Голы: Уоткинс, 37, Макгинн, 49, Буэндиа, 51 – Хименес, 3

Видео голов и обзор матча

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Эмилиано Буэндиа (Астон Вилла), асcист Морган Роджерс.
49’
ГОЛ ! Мяч забил Джон МакГинн (Астон Вилла), асcист Эмилиано Буэндиа.
37’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла), асcист Люка Динье.
3’
ГОЛ ! Мяч забил Рауль Хименес (Фулхэм), асcист Саша Лукич.
Милан – Наполи – 2:1. Как забил Де Брюйне. Видео голов и обзор матча
Бетис обыграл Осасуну и вошел в зону еврокубков. Турнирная таблица Ла Лиги
ВИДЕО. Севилья на выезде переиграла Райо, Сельта уступила в гостях
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
