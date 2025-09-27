Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Реакция игроков Динамо на невероятные 3:3 с Карпатами
Украина. Премьер лига
27 сентября 2025, 20:21 | Обновлено 27 сентября 2025, 20:38
3755
6

Шок Бражко и Шовковского

ФК Динамо Киев

В рамках 7-го тура УПЛ состоялся невероятный матч, в котором Карпаты и Динамо сыграли 3:3. При этом львовская команда вела 2:0, затем киевляне забили трижды, но в конце встречи хозяева сумели отыграться.

Реакция игроков Динамо на такую неудачу.

vasilichn
СаШо выгони из команды Моргуна. Пусть вторым будет Суркис. (не президент, он уже старый)
+5
vasilichn
Если карпаты три им вкатили, то сколько получат от Кристал Пэлас. Даже страшно подумать...
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Ярослав Яр
+2
vasilichn
Третья ничья подряд, ПОЗОРНИКИ!!!
+1
Alexander Киев
Бражка в АПЛ ,говорили вони 🤣 Шляпаренко 300 млн стверджував Сурок 😂
-2
