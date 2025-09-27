Украина. Премьер лига27 сентября 2025, 20:21 | Обновлено 27 сентября 2025, 20:38
ФОТО. Реакция игроков Динамо на невероятные 3:3 с Карпатами
Шок Бражко и Шовковского
В рамках 7-го тура УПЛ состоялся невероятный матч, в котором Карпаты и Динамо сыграли 3:3. При этом львовская команда вела 2:0, затем киевляне забили трижды, но в конце встречи хозяева сумели отыграться.
Реакция игроков Динамо на такую неудачу.
Комментарии 6
СаШо выгони из команды Моргуна. Пусть вторым будет Суркис. (не президент, он уже старый)
Если карпаты три им вкатили, то сколько получат от Кристал Пэлас. Даже страшно подумать...
Третья ничья подряд, ПОЗОРНИКИ!!!
Бражка в АПЛ ,говорили вони 🤣 Шляпаренко 300 млн стверджував Сурок 😂
