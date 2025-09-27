Артем МИЛЕВСКИЙ: «Было бы интересно поработать с Кварцяным и Маркевичем»

Бывший форвард киевского Динамо и национальной сборной Украины Артем Милевский признался, что ему было бы интересно поработать под руководством Виталия Кварцяного. Артём также отметил Мирона Маркевича.

«Кварцевый. Просто интересно было бы проникнуть на неделю или на собрание, что там происходит вообще.Ну если серьезно, то, наверное, с Маркевичем. В принципе мы были, но мы были совсем чуть-чуть, и мне все нравилось.

Тогда вообще топово было. Денег заработали тогда за три товарищеских игры. Футбол тогда был. Еще помню, в сборную не хотел ехать, уставший после чемпионата», – сказал Артем.

Наибольших успехов игрок добился во времена выступлений в Динамо. За киевлян нападающий провел 276 матчей, в которых забил 87 голов и сделал 74 результативных передачи. В составе национальной сборной Украины форвард сыграл 50 матчей и отличился восемью голами.