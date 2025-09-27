Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Артем МИЛЕВСКИЙ: «Было бы интересно поработать с Кварцяным и Маркевичем»
Украина. Премьер лига
27 сентября 2025, 18:41
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Было бы интересно поработать с Кварцяным и Маркевичем»

Артем заявил, что ему было бы интересно увидеть, что твориться на тренировках Кварцяного

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Было бы интересно поработать с Кварцяным и Маркевичем»
Instagram. Артем Милевский

Бывший форвард киевского Динамо и национальной сборной Украины Артем Милевский признался, что ему было бы интересно поработать под руководством Виталия Кварцяного. Артём также отметил Мирона Маркевича.

«Кварцевый. Просто интересно было бы проникнуть на неделю или на собрание, что там происходит вообще.Ну если серьезно, то, наверное, с Маркевичем. В принципе мы были, но мы были совсем чуть-чуть, и мне все нравилось.

Тогда вообще топово было. Денег заработали тогда за три товарищеских игры. Футбол тогда был. Еще помню, в сборную не хотел ехать, уставший после чемпионата», – сказал Артем.

Наибольших успехов игрок добился во времена выступлений в Динамо. За киевлян нападающий провел 276 матчей, в которых забил 87 голов и сделал 74 результативных передачи. В составе национальной сборной Украины форвард сыграл 50 матчей и отличился восемью голами.

Артем Милевский Мирон Маркевич Виталий Кварцяный Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: YouTube
