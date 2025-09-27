Лидс в добавленное время упустил победу над Борнмутом в матче АПЛ

«Лидс» упустил победу над «Борнмутом» в матче 6-го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча проходила на стадионе «Элланд Роуд» и завершилась со счетом 2:2.

Счет в матче на 26-й минуте открыл нападающий борнмутского клуба Антуан Семеньо. Хозяева поля не стали отсиживаться в обороне, и на 37-й минуте ворота «павлинов» после голевой передачи хавбека Шона Лонгстаффа поразил защитник Джо Родон. Во втором тайме Лонгстафф вывел свою команду вперед, забив гол на 54-й минуте.

Нападающий «Борнмута» Эли Крупи в добавленное время сумел спасти свою команду от поражения, забив гол на 93-й минуте (2:2).

Встречу судил главный арбитр Майкл Оливер, ему помогали Стюарт Берт и Джеймс Мейнворинг. Резервным арбитром выступил австралиец Джарред Джиллетт.

После шести туров чемпионата в активе «Борнмута» 11 очков, у «Лидса» – 8.

АПЛ 2025/26. 6-й тур, 27 сентября

Лидс – Борнмут – 2:2

Голы: Семеньо, 26, Лонгстафф, 54 – Родон, 36, Крупи, 93