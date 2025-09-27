Нестеренко пояснил победу над Полтавой в УПЛ: «Сыграть на ноль»

Главный тренер Александрии Кирилл Нестеренко поделился эмоциями после победы своей команды над СК «Полтава» в седьмом туре Украинской Премьер-лиги (1:0).

– Раньше «Александрии» не приходилось встречаться с СК «Полтава». Насколько тяжело играть с дебютантами и как готовились к этому матчу?

– Готовились именно к тому, что будет очень тяжело играть, потому что понимали, что игроки СК «Полтава», в первую очередь, отличаются своей боевитостью и характером на поле. И первоочередная задача была сегодня – сыграть на ноль, не дать им ничего создать, с чем могу только поздравить свою команду.

Считаю, что в ближайшее время мы можем ожидать Шулю, что он явится с нами. Даже могу приоткрыть немного занавеса: было в планах, чтобы сегодня он зашел в игру, но, к сожалению, игра немного в конце начала развиваться не по тому сценарию, когда Шуля мог зайти, – сказал Нестеренко.

