Спортдир Мариуполя: «После любителей хотим в Кубке сыграть с клубом УПЛ»

Спортивный директор перволигового «Феникса-Мариуполя» Богдан Когут эксклюзивно для Sport.ua рассказал о впечатлениях от жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины по футболу, где соперником львовян будут любители «Агротеха» (Кировоградщина).

«Футболистов из Тишковки справедливо можно назвать «грозой авторитетов» и они заслужили, чтобы относиться к ним с уважением, ведь заставили досрочно сойти с кубковой дистанции элитный «Эпицентр» и лидера Первой лиги «Черноморец». Тем не менее, думаю, что здесь не обошлось без недооценки соперника со стороны подолян и одесситов. Убежден, что «Феникс-Мариуполь» не наступит на те же грабли и концентрация будет максимальной.

Конечно, «Агротех» в составе которого несколько футболистов, с которыми пересекались мои пути в Премьер-лиге, будет прилагать в конце октября усилия, чтобы стать первой любительской командой, которая пробьется в четвертьфинал, однако и у «Феникса-Мариуполя» также есть амбиции. Очень хочется выйти в следующий раунд и принять во Львове одного из представителей УПЛ.

Поэтому в Тишковке мотивированы будут обе команды и можно ожидать упорную борьбу. Что ж, от этого только выиграют поклонники футбола».