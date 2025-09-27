Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Гол Белика, хет-трик Коваленко, Супряга. Как играла Украина на ЧМ U-20
Молодежные турниры
Гол Белика, хет-трик Коваленко, Супряга. Как играла Украина на ЧМ U-20

Уже сегодня украинская сборная начнет свой 5-й в истории чемпионат мира

Гол Белика, хет-трик Коваленко, Супряга. Как играла Украина на ЧМ U-20
УАФ

Сегодня, 27 сентября, сборная Украины U-20 начнет юношеский чемпионат мира матчем против Южной Кореи.

В связи с этим вспомним, как выступала сборная Украины на предыдущих 4-х чемпионатах мира, а также лучших украинских бомбардиров на тех турнирах.

2001

  • групповой этап, Украина – Чили – 4:2 (О.Белик – 2, аг, Р.Валеева)
  • групповой этап, Украина – Китай – 0:0
  • групповой этап, Украина – США – 1:1 (Д.Стоян)
  • 1/8 финала, Украина – Парагвай – 1:2 (О.Белик)

2005

  • групповой этап, Украина – Панама – 3:1 (О. Алиев – 2, М. Фещук)
  • групповой этап, Украина – Китай – 2:3 (Д. Воробей, О. Алиев)
  • групповой этап, Украина – Турция – 2:2 (А. Алиев – 2)
  • 1/8 финала, Украина – Нигерия – 0:1

2015

  • групповой этап, Украина – Новая Зеландия – 0:0
  • групповой этап, Украина – Мьянма – 6:0 (Р. Яремчук, В. Лучкевич, В. Коваленко – 2, Е. Соболь, А. Беседин)
  • групповой этап, Украина – США – 3:0 (В. Коваленко – 3)
  • 1/8 финала, Украина – Сенегал – 1:1 (1:3 – по пенальти, А. Беседин)

2019

  • групповой этап, Украина – США – 2:1 (С. Булеца, Д. Попов)
  • групповой этап, Украина – Катар – 1:0 (Д. Попов)
  • групповой этап, Украина – Нигерия – 1:1 (Д. Сикан)
  • 1/8 финала, Украина – Панама – 4:1 (Д. Сикан – 2, Д. Попов, С. Булеца)
  • 1/4 финала, Украина – Колумбия – 1:0 (Д. Сикан)
  • полуфинал, Украина – Италия – 1:0 (С. Булеца)
  • финал, Украина – Южная Корея – 3:1 (В. Супряга – 2, Г. Цитаишвили)

Лучшие бомбардиры юношеской сборной Украины U-20 на чемпионатах мира

  • 5 – Александр Алиев
  • 5 – Виктор Коваленко
  • 4 – Даниил Сикан
  • 3 – Алексей Белик
  • 3 – Сергей Булеца
  • 3 – Денис Попов
По теме:
Аргентина имеет самый дорогой состав среди сборных ЧМ U-20. Что у Украины?
Александр АЛИЕВ: «Я никогда не занимался этим перед игрой. Это мешает»
Юрий МОРОЗ: «Аппетит, как говорится, приходит во время еды»
статистика сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 сборная Южной Кореи по футболу U-20 Южная Корея - Украина Александр Алиев Виктор Коваленко Даниил Сикан Алексей Белик Сергей Булеца Денис Попов
