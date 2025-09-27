Молодежные турниры27 сентября 2025, 14:10 |
281
0
Гол Белика, хет-трик Коваленко, Супряга. Как играла Украина на ЧМ U-20
Уже сегодня украинская сборная начнет свой 5-й в истории чемпионат мира
Сегодня, 27 сентября, сборная Украины U-20 начнет юношеский чемпионат мира матчем против Южной Кореи.
В связи с этим вспомним, как выступала сборная Украины на предыдущих 4-х чемпионатах мира, а также лучших украинских бомбардиров на тех турнирах.
2001
- групповой этап, Украина – Чили – 4:2 (О.Белик – 2, аг, Р.Валеева)
- групповой этап, Украина – Китай – 0:0
- групповой этап, Украина – США – 1:1 (Д.Стоян)
- 1/8 финала, Украина – Парагвай – 1:2 (О.Белик)
2005
- групповой этап, Украина – Панама – 3:1 (О. Алиев – 2, М. Фещук)
- групповой этап, Украина – Китай – 2:3 (Д. Воробей, О. Алиев)
- групповой этап, Украина – Турция – 2:2 (А. Алиев – 2)
- 1/8 финала, Украина – Нигерия – 0:1
2015
- групповой этап, Украина – Новая Зеландия – 0:0
- групповой этап, Украина – Мьянма – 6:0 (Р. Яремчук, В. Лучкевич, В. Коваленко – 2, Е. Соболь, А. Беседин)
- групповой этап, Украина – США – 3:0 (В. Коваленко – 3)
- 1/8 финала, Украина – Сенегал – 1:1 (1:3 – по пенальти, А. Беседин)
2019
- групповой этап, Украина – США – 2:1 (С. Булеца, Д. Попов)
- групповой этап, Украина – Катар – 1:0 (Д. Попов)
- групповой этап, Украина – Нигерия – 1:1 (Д. Сикан)
- 1/8 финала, Украина – Панама – 4:1 (Д. Сикан – 2, Д. Попов, С. Булеца)
- 1/4 финала, Украина – Колумбия – 1:0 (Д. Сикан)
- полуфинал, Украина – Италия – 1:0 (С. Булеца)
- финал, Украина – Южная Корея – 3:1 (В. Супряга – 2, Г. Цитаишвили)
Лучшие бомбардиры юношеской сборной Украины U-20 на чемпионатах мира
- 5 – Александр Алиев
- 5 – Виктор Коваленко
- 4 – Даниил Сикан
- 3 – Алексей Белик
- 3 – Сергей Булеца
- 3 – Денис Попов
