Гол Белика, хет-трик Коваленко, Супряга. Как играла Украина на ЧМ U-20

Сегодня, 27 сентября, сборная Украины U-20 начнет юношеский чемпионат мира матчем против Южной Кореи.

В связи с этим вспомним, как выступала сборная Украины на предыдущих 4-х чемпионатах мира, а также лучших украинских бомбардиров на тех турнирах.

2001

групповой этап, Украина – Чили – 4:2 (О.Белик – 2, аг, Р.Валеева)

групповой этап, Украина – Китай – 0:0

групповой этап, Украина – США – 1:1 (Д.Стоян)

1/8 финала, Украина – Парагвай – 1:2 (О.Белик)

2005

групповой этап, Украина – Панама – 3:1 (О. Алиев – 2, М. Фещук)

групповой этап, Украина – Китай – 2:3 (Д. Воробей, О. Алиев)

групповой этап, Украина – Турция – 2:2 (А. Алиев – 2)

1/8 финала, Украина – Нигерия – 0:1

2015

групповой этап, Украина – Новая Зеландия – 0:0

групповой этап, Украина – Мьянма – 6:0 (Р. Яремчук, В. Лучкевич, В. Коваленко – 2, Е. Соболь, А. Беседин)

групповой этап, Украина – США – 3:0 (В. Коваленко – 3)

1/8 финала, Украина – Сенегал – 1:1 (1:3 – по пенальти, А. Беседин)

2019

групповой этап, Украина – США – 2:1 (С. Булеца, Д. Попов)

групповой этап, Украина – Катар – 1:0 (Д. Попов)

групповой этап, Украина – Нигерия – 1:1 (Д. Сикан)

1/8 финала, Украина – Панама – 4:1 (Д. Сикан – 2, Д. Попов, С. Булеца)

1/4 финала, Украина – Колумбия – 1:0 (Д. Сикан)

полуфинал, Украина – Италия – 1:0 (С. Булеца)

финал, Украина – Южная Корея – 3:1 (В. Супряга – 2, Г. Цитаишвили)

Лучшие бомбардиры юношеской сборной Украины U-20 на чемпионатах мира