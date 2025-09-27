Обнародованы стартовые составы на матч Александрия – Полтава
Матч состоится сентября в 13:00 по киевскому времени
Главные тренеры «Александрии» и «Полтавы» – Сергей Нестеренко и Павел Матвийченко – определились со стартовыми составами своих команд на матч седьмого тура УПЛ.
27 сентября в 13:00 по киевскому времени между собой сыграют «Александрия» и «Полтава».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Встречу примет стадион «Ника» в Александрии.
После шести туров «Александрия» в своем активе имеет 4 очка и занимает 13-е место турнирной таблицы. «Полтава» с 4 баллами идет 14-й.
Стартовые составы на матч «Александрия» – «Полтава»:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный украинский боксер будет баллотироваться на пост президента World Boxing
Марта за час в двух сетах разобралась с Эллой Зайдель во втором раунде тысячника