Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
27 сентября 2025, 12:12 | Обновлено 27 сентября 2025, 12:13
Обнародованы стартовые составы на матч Александрия – Полтава

Матч состоится сентября в 13:00 по киевскому времени

ФК Александрия

Главные тренеры «Александрии» и «Полтавы» – Сергей Нестеренко и Павел Матвийченко – определились со стартовыми составами своих команд на матч седьмого тура УПЛ.

27 сентября в 13:00 по киевскому времени между собой сыграют «Александрия» и «Полтава».

Встречу примет стадион «Ника» в Александрии.

После шести туров «Александрия» в своем активе имеет 4 очка и занимает 13-е место турнирной таблицы. «Полтава» с 4 баллами идет 14-й.

Стартовые составы на матч «Александрия» – «Полтава»:

