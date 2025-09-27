Игрок, арендованный у Динамо, забил гол за Твенте в чемпионате Нидерландов
Твенте переиграл Фортуну Ситтард в матче 7-го тура, у гостей отличился Лонвейк
В матче 7-го тура Эредивизи Твенте одержал непростую победу против Фортуны Ситтард (3:2).
На 38-й минуте счет открыл Рики ван Вольфсвинкель, реализовав пенальти. После перерыва преимущество хозяев удвоил Барт ван Рой (2:0).
Далее за гостей впервые отличился Джастин Лонвейк, арендованный летом у киевского Динамо.
Томас ван ден Белт восстановил комфортное преимущество Твенте (3:1). В компенсированное время Лука Туньич снова сократил разницу, но вырвать ничью гостям не удалось.
Команда из Энсхеде благодаря этой победе (3:2) вошла в топ-6, набрав 10 очков, как и Фортуна Ситтард.
Эредивизи. 7-й тур, 26 сентября 2025
Твенте – Ситтард – 3:2
Голы: ван Вольфсвинкель, 38 (пен), ван Рой, 57, ван ден Белт, 78 – Лонвейк, 72, Туньич, 90
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Фейеноорд
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|28.09.25 15:30 Гронинген - Фейеноорд21.09.25 АЗ Алкмаар 3:3 Фейеноорд17.09.25 Фейеноорд 2:0 Фортуна Ситтард13.09.25 Фейеноорд 1:0 Херенвен31.08.25 Спарта Роттердам 0:4 Фейеноорд16.08.25 Эксельсиор 1:2 Фейеноорд
|16
|2
|ПСВ Эйндховен
|6
|4
|1
|1
|19 - 10
|27.09.25 21:00 Эксельсиор - ПСВ Эйндховен21.09.25 ПСВ Эйндховен 2:2 Аякс13.09.25 НЕК Неймеген 3:5 ПСВ Эйндховен30.08.25 ПСВ Эйндховен 0:2 Телстар23.08.25 ПСВ Эйндховен 4:2 Гронинген17.08.25 Твенте 0:2 ПСВ Эйндховен
|13
|3
|Аякс
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|27.09.25 17:30 Аякс - НАК Бреда21.09.25 ПСВ Эйндховен 2:2 Аякс13.09.25 Аякс 3:1 Зволле30.08.25 Волендам 1:1 Аякс24.08.25 Аякс 2:0 Хераклес17.08.25 Гоу Эхед Иглс 2:2 Аякс
|12
|4
|АЗ Алкмаар
|6
|3
|3
|0
|14 - 9
|28.09.25 13:15 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар24.09.25 АЗ Алкмаар 2:2 Зволле21.09.25 АЗ Алкмаар 3:3 Фейеноорд14.09.25 Хераклес 1:2 АЗ Алкмаар31.08.25 НАК Бреда 0:1 АЗ Алкмаар17.08.25 Волендам 2:2 АЗ Алкмаар
|12
|5
|Гронинген
|6
|4
|0
|2
|12 - 9
|28.09.25 15:30 Гронинген - Фейеноорд20.09.25 Гронинген 2:0 Телстар14.09.25 Утрехт 0:1 Гронинген29.08.25 Гронинген 4:0 Хераклес23.08.25 ПСВ Эйндховен 4:2 Гронинген16.08.25 Гронинген 2:1 Херенвен
|12
|6
|Твенте
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|05.10.25 13:15 Твенте - Хераклес26.09.25 Твенте 3:2 Фортуна Ситтард19.09.25 Спарта Роттердам 1:5 Твенте13.09.25 Твенте 2:2 НАК Бреда30.08.25 Эксельсиор 1:0 Твенте24.08.25 Херенвен 1:2 Твенте
|10
|7
|Фортуна Ситтард
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|04.10.25 19:45 Фортуна Ситтард - Волендам26.09.25 Твенте 3:2 Фортуна Ситтард20.09.25 Фортуна Ситтард 1:0 Утрехт17.09.25 Фейеноорд 2:0 Фортуна Ситтард14.09.25 Телстар 1:3 Фортуна Ситтард31.08.25 Фортуна Ситтард 3:2 НЕК Неймеген
|10
|8
|НЕК Неймеген
|6
|3
|0
|3
|19 - 12
|28.09.25 13:15 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар21.09.25 Херенвен 3:2 НЕК Неймеген13.09.25 НЕК Неймеген 3:5 ПСВ Эйндховен31.08.25 Фортуна Ситтард 3:2 НЕК Неймеген24.08.25 НЕК Неймеген 3:0 НАК Бреда16.08.25 Хераклес 1:4 НЕК Неймеген
|9
|9
|Утрехт
|6
|3
|0
|3
|11 - 5
|28.09.25 15:30 Утрехт - Херенвен20.09.25 Фортуна Ситтард 1:0 Утрехт14.09.25 Утрехт 0:1 Гронинген31.08.25 Зволле 0:2 Утрехт24.08.25 Утрехт 4:1 Эксельсиор17.08.25 Спарта Роттердам 2:1 Утрехт
|9
|10
|Гоу Эхед Иглс
|6
|2
|3
|1
|11 - 9
|28.09.25 17:45 Телстар - Гоу Эхед Иглс21.09.25 Зволле 0:2 Гоу Эхед Иглс13.09.25 Гоу Эхед Иглс 3:0 Волендам30.08.25 Херенвен 2:2 Гоу Эхед Иглс23.08.25 Гоу Эхед Иглс 0:3 Спарта Роттердам17.08.25 Гоу Эхед Иглс 2:2 Аякс
|9
|11
|Спарта Роттердам
|6
|3
|0
|3
|8 - 16
|27.09.25 22:00 Хераклес - Спарта Роттердам19.09.25 Спарта Роттердам 1:5 Твенте14.09.25 Эксельсиор 0:1 Спарта Роттердам31.08.25 Спарта Роттердам 0:4 Фейеноорд23.08.25 Гоу Эхед Иглс 0:3 Спарта Роттердам17.08.25 Спарта Роттердам 2:1 Утрехт
|9
|12
|Зволле
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|27.09.25 19:45 Волендам - Зволле24.09.25 АЗ Алкмаар 2:2 Зволле21.09.25 Зволле 0:2 Гоу Эхед Иглс13.09.25 Аякс 3:1 Зволле31.08.25 Зволле 0:2 Утрехт15.08.25 Телстар 0:2 Зволле
|7
|13
|НАК Бреда
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|27.09.25 17:30 Аякс - НАК Бреда20.09.25 НАК Бреда 2:1 Хераклес13.09.25 Твенте 2:2 НАК Бреда31.08.25 НАК Бреда 0:1 АЗ Алкмаар24.08.25 НЕК Неймеген 3:0 НАК Бреда17.08.25 НАК Бреда 2:1 Фортуна Ситтард
|7
|14
|Эксельсиор
|6
|2
|0
|4
|5 - 13
|27.09.25 21:00 Эксельсиор - ПСВ Эйндховен20.09.25 Волендам 1:2 Эксельсиор14.09.25 Эксельсиор 0:1 Спарта Роттердам30.08.25 Эксельсиор 1:0 Твенте24.08.25 Утрехт 4:1 Эксельсиор16.08.25 Эксельсиор 1:2 Фейеноорд
|6
|15
|Херенвен
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|28.09.25 15:30 Утрехт - Херенвен21.09.25 Херенвен 3:2 НЕК Неймеген13.09.25 Фейеноорд 1:0 Херенвен30.08.25 Херенвен 2:2 Гоу Эхед Иглс24.08.25 Херенвен 1:2 Твенте16.08.25 Гронинген 2:1 Херенвен
|5
|16
|Волендам
|6
|0
|4
|2
|7 - 11
|27.09.25 19:45 Волендам - Зволле20.09.25 Волендам 1:2 Эксельсиор13.09.25 Гоу Эхед Иглс 3:0 Волендам30.08.25 Волендам 1:1 Аякс23.08.25 Телстар 2:2 Волендам17.08.25 Волендам 2:2 АЗ Алкмаар
|4
|17
|Телстар
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|28.09.25 17:45 Телстар - Гоу Эхед Иглс20.09.25 Гронинген 2:0 Телстар14.09.25 Телстар 1:3 Фортуна Ситтард30.08.25 ПСВ Эйндховен 0:2 Телстар23.08.25 Телстар 2:2 Волендам15.08.25 Телстар 0:2 Зволле
|4
|18
|Хераклес
|6
|0
|0
|6
|3 - 18
|27.09.25 22:00 Хераклес - Спарта Роттердам20.09.25 НАК Бреда 2:1 Хераклес14.09.25 Хераклес 1:2 АЗ Алкмаар29.08.25 Гронинген 4:0 Хераклес24.08.25 Аякс 2:0 Хераклес16.08.25 Хераклес 1:4 НЕК Неймеген
|0
