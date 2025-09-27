Игрок, арендованный у Динамо, забил гол за Твенте в чемпионате Нидерландов

В матче 7-го тура Эредивизи Твенте одержал непростую победу против Фортуны Ситтард (3:2).

На 38-й минуте счет открыл Рики ван Вольфсвинкель, реализовав пенальти. После перерыва преимущество хозяев удвоил Барт ван Рой (2:0).

Далее за гостей впервые отличился Джастин Лонвейк, арендованный летом у киевского Динамо.

Томас ван ден Белт восстановил комфортное преимущество Твенте (3:1). В компенсированное время Лука Туньич снова сократил разницу, но вырвать ничью гостям не удалось.

Команда из Энсхеде благодаря этой победе (3:2) вошла в топ-6, набрав 10 очков, как и Фортуна Ситтард.

Эредивизи. 7-й тур, 26 сентября 2025

Твенте – Ситтард – 3:2

Голы: ван Вольфсвинкель, 38 (пен), ван Рой, 57, ван ден Белт, 78 – Лонвейк, 72, Туньич, 90

Турнирная таблица