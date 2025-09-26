Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. 18-летний Ямаль будет иметь еще три шанса, чтобы превзойти рекорд Роналдо
Другие новости
26 сентября 2025, 22:40 | Обновлено 26 сентября 2025, 22:41
18-летний Ямаль будет иметь еще три шанса, чтобы превзойти рекорд Роналдо

Для этого испанской звезде нужно выиграть «Золотой мяч» в течение следующих трех лет

Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Испанский вингер «Барселоны» Ламин Ямаль будет иметь еще три шанса превзойти рекорд Роналдо как самый молодой игрок, выигравший награду «Золотой мяч». Бразилец получил эту премию в возрасте 21 года и 96 дней.

По итогам голосования «Золотого мяча» 2025 года Ламин занял второе место, набрав 1059 баллов. До первого места ему не хватило 321-322 баллов (Усман Дембеле – 1380). На момент церемонии вручения (22 сентября) испанцу было 18 лет и 71 день.

В тройку самых молодых обладателей «ЗМ» также вошли англичанин Майкл Оуэн (22 года, 4 дня) и аргентинец Лионель Месси (22 года, 160 дней).

По итогам прошлого сезона 18-летний Ямаль провел 64 матча за клуб и сборную, в которых забил 21 гол, отдал 29 результативных передач и завоевал 3 трофея: чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

По теме:
Месси трогательно отреагировал на решение Бускетса завершить карьеру
Золотой мяч: обнародованы очки, набранные при голосовании. Полный список
Опубликованы баллы Дембеле и Ямаля на церемонии Золотого мяча. Какой отрыв?
Золотой мяч лучший игрок статистика Ламин Ямаль Роналдо Майкл Оуэн Лионель Месси
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
