18-летний Ямаль будет иметь еще три шанса, чтобы превзойти рекорд Роналдо

Испанский вингер «Барселоны» Ламин Ямаль будет иметь еще три шанса превзойти рекорд Роналдо как самый молодой игрок, выигравший награду «Золотой мяч». Бразилец получил эту премию в возрасте 21 года и 96 дней.

По итогам голосования «Золотого мяча» 2025 года Ламин занял второе место, набрав 1059 баллов. До первого места ему не хватило 321-322 баллов (Усман Дембеле – 1380). На момент церемонии вручения (22 сентября) испанцу было 18 лет и 71 день.

В тройку самых молодых обладателей «ЗМ» также вошли англичанин Майкл Оуэн (22 года, 4 дня) и аргентинец Лионель Месси (22 года, 160 дней).

По итогам прошлого сезона 18-летний Ямаль провел 64 матча за клуб и сборную, в которых забил 21 гол, отдал 29 результативных передач и завоевал 3 трофея: чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.