18-летний Ямаль будет иметь еще три шанса, чтобы превзойти рекорд Роналдо
Для этого испанской звезде нужно выиграть «Золотой мяч» в течение следующих трех лет
Испанский вингер «Барселоны» Ламин Ямаль будет иметь еще три шанса превзойти рекорд Роналдо как самый молодой игрок, выигравший награду «Золотой мяч». Бразилец получил эту премию в возрасте 21 года и 96 дней.
По итогам голосования «Золотого мяча» 2025 года Ламин занял второе место, набрав 1059 баллов. До первого места ему не хватило 321-322 баллов (Усман Дембеле – 1380). На момент церемонии вручения (22 сентября) испанцу было 18 лет и 71 день.
В тройку самых молодых обладателей «ЗМ» также вошли англичанин Майкл Оуэн (22 года, 4 дня) и аргентинец Лионель Месси (22 года, 160 дней).
По итогам прошлого сезона 18-летний Ямаль провел 64 матча за клуб и сборную, в которых забил 21 гол, отдал 29 результативных передач и завоевал 3 трофея: чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
