Атлетико Мадрид

27 сентября в матче седьмого тура Ла Лиги 2025/26 состоится мадридское дерби между командами Атлетико и Реал.

Поединок пройдет на стадионе Метрополитано. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящего противостояния будет Хавьер Альберола Рохас.

Результаты Реала в новом сезоне чемпионата Испании (18 очков из 18 возможных): победы над Осасуной (1:0), Овьедо (3:0), Мальоркой (2:1), Реалом Сосьедад (2:1), Эспаньолом (2:0) и Леванте (4:1).

Результаты Атлетико в новом сезоне чемпионата Испании (9 очков из 18 возможных): победы над Вильяррелом (2:0) и Райо Вальекано (3:2), ничьи с Эльче (1:1), Алавесом (1:1) и Мальоркой (1:1), а также поражение Эспаньолу (1:2).

Основным голкипер сливочных является Тибо Куртуа. Запасным – вратарь сборной Украины Андрей Лунин.

В прошлом сезоне Атлетико и Реал провели четыре очных матча: два в Ла Лиге и два в Лиге чемпионов. В чемпионате Испании обе встречи завершились ничьей 1:1, а противостояние 1/8 финала ЛЧ выиграл королевский клуб (2:1, 0:1, пен. 4:2).

Атлетико – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.