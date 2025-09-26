Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетико – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
27.09.2025 17:15 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
26 сентября 2025, 21:50 |
42
0

Атлетико – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча седьмого тура Ла Лиги 27 сентября в 17:15

Атлетико – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

27 сентября в матче седьмого тура Ла Лиги 2025/26 состоится мадридское дерби между командами Атлетико и Реал.

Поединок пройдет на стадионе Метрополитано. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящего противостояния будет Хавьер Альберола Рохас.

Результаты Реала в новом сезоне чемпионата Испании (18 очков из 18 возможных): победы над Осасуной (1:0), Овьедо (3:0), Мальоркой (2:1), Реалом Сосьедад (2:1), Эспаньолом (2:0) и Леванте (4:1).

Результаты Атлетико в новом сезоне чемпионата Испании (9 очков из 18 возможных): победы над Вильяррелом (2:0) и Райо Вальекано (3:2), ничьи с Эльче (1:1), Алавесом (1:1) и Мальоркой (1:1), а также поражение Эспаньолу (1:2).

Основным голкипер сливочных является Тибо Куртуа. Запасным – вратарь сборной Украины Андрей Лунин.

В прошлом сезоне Атлетико и Реал провели четыре очных матча: два в Ла Лиге и два в Лиге чемпионов. В чемпионате Испании обе встречи завершились ничьей 1:1, а противостояние 1/8 финала ЛЧ выиграл королевский клуб (2:1, 0:1, пен. 4:2).

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

По теме:
Жирона – Эспаньол. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Раскрытие Антони в Бетисе. Статистика бразильца в составе испанского клуба
Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Атлетико Мадрид – Реал Мадрид
Атлетико Мадрид Реал Мадрид Атлетико - Реал Мадрид смотреть онлайн Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
