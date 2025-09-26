Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Эпицентра проехался по судьям: «Риццоли и Монзуль будут извиняться»
Украина. Премьер лига
26 сентября 2025, 21:10 | Обновлено 26 сентября 2025, 21:37
1987
4

Тренер Эпицентра проехался по судьям: «Риццоли и Монзуль будут извиняться»

Нагорняк разочарован очередным поражением

26 сентября 2025, 21:10 | Обновлено 26 сентября 2025, 21:37
1987
4 Comments
Тренер Эпицентра проехался по судьям: «Риццоли и Монзуль будут извиняться»
ФК Эпицентр. Сергей Нагорняк

Эпицентр в матче чемпионата Украины уступил Кудровке со счетом 1:2. Команда Сергея Нагорняка остается в зоне вылета с тремя набранными пунктами.

Тренер недоволен игрой своих футболистов и работой судей.

«Проиграли такую игру, которую не должны были проигрывать. Я уже не знаю. Эти ошибки индивидуальные – мы уже устали от них. Там расконцентрация, там расконцентрация – вот и проиграли. Не знаю, как это объяснить. Были моменты, но нет хорошего паса, закончить где-то атаку. В футбольном плане они нас не переиграли. Но у нас тоже – подкаты в штрафной площади. Я им запрещаю, а они все равно делают. Это жизнь, продолжаем работать».

«Пенальти сопернику? Это я должен комментировать? Пусть Риццоли комментирует, Монзуль пусть комментирует. Этот судья раньше уже «забыл» в нашем матче на 88-й минуте посмотреть VAR. Ну признает Риццоли ошибку – нам легче станет? Вот я смотрю – была рука у соперника в штрафной. Почему не поставили? Пусть признают Риццоли и Монзуль, а нам от этого легче? Люди работают неделями, а они потом будут извиняться».

«И что нам от этого? Ребят жалко. Но и у нас такие ошибки, что я иногда просто удивляюсь. Видимо, игроки не до конца поняли, куда попали. Нам так тяжело будет», – сказал Нагорняк.

По теме:
Кудровка – Эпицентр – 2:1. Камбэк второго тайма. Видео голов и обзор
Александрия не рассчитывает на капитана. Ему нет места в команде
Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»
Сергей Нагорняк Эпицентр Каменец-Подольский Катерина Монзуль Никола Риццоли Украинская Премьер-лига Кудровка
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный получил отличные новости в ПСЖ. Его ждет Барселона
Футбол | 26 сентября 2025, 12:59 8
Забарный получил отличные новости в ПСЖ. Его ждет Барселона
Забарный получил отличные новости в ПСЖ. Его ждет Барселона

Маркиньос травмировался и пропустит матч Лиги чемпионов

Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Футбол | 26 сентября 2025, 08:58 1
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?

Бельгийцу не понравилось судейство

Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Бокс | 26.09.2025, 08:01
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
ВИДЕО. Алонсо дал пресс-конференцию перед матчем Атлетико – Реал
Футбол | 26.09.2025, 20:43
ВИДЕО. Алонсо дал пресс-конференцию перед матчем Атлетико – Реал
ВИДЕО. Алонсо дал пресс-конференцию перед матчем Атлетико – Реал
Итальянский журналист: «Не могу поверить. Довбик стал никчемным игроком»
Футбол | 26.09.2025, 14:25
Итальянский журналист: «Не могу поверить. Довбик стал никчемным игроком»
Итальянский журналист: «Не могу поверить. Довбик стал никчемным игроком»
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MaximusOne
Засудили Епіцентр, зупиняє м'яч рукою в штрафній, рука до себе не придатна, і не дають пенальті.
Ответить
+2
Dfbj
Давно вже не ставили такі очевидні пенальті 
Ответить
0
Spaceman
Коли вже цю бєстолочь звільнять?
Ответить
-1
Arera
Лапоть научи своих бестолочей играть сначало. Потом судей критикуй!
Ответить
-2
Популярные новости
Усик объяснил, почему скоро завершит карьеру. Есть веская причина
Усик объяснил, почему скоро завершит карьеру. Есть веская причина
26.09.2025, 01:22
Бокс
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
24.09.2025, 21:30 39
Футбол
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
26.09.2025, 07:04 6
Футбол
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
25.09.2025, 07:08 8
Бокс
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
24.09.2025, 19:45 10
Футбол
Рой ДЖОНС: «Это не очень хороший бой. Он как собака, ему все равно на все»
Рой ДЖОНС: «Это не очень хороший бой. Он как собака, ему все равно на все»
26.09.2025, 02:50
Бокс
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
26.09.2025, 13:18 148
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
26.09.2025, 00:01 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем