Тренер Эпицентра проехался по судьям: «Риццоли и Монзуль будут извиняться»

Эпицентр в матче чемпионата Украины уступил Кудровке со счетом 1:2. Команда Сергея Нагорняка остается в зоне вылета с тремя набранными пунктами.

Тренер недоволен игрой своих футболистов и работой судей.

«Проиграли такую игру, которую не должны были проигрывать. Я уже не знаю. Эти ошибки индивидуальные – мы уже устали от них. Там расконцентрация, там расконцентрация – вот и проиграли. Не знаю, как это объяснить. Были моменты, но нет хорошего паса, закончить где-то атаку. В футбольном плане они нас не переиграли. Но у нас тоже – подкаты в штрафной площади. Я им запрещаю, а они все равно делают. Это жизнь, продолжаем работать».

«Пенальти сопернику? Это я должен комментировать? Пусть Риццоли комментирует, Монзуль пусть комментирует. Этот судья раньше уже «забыл» в нашем матче на 88-й минуте посмотреть VAR. Ну признает Риццоли ошибку – нам легче станет? Вот я смотрю – была рука у соперника в штрафной. Почему не поставили? Пусть признают Риццоли и Монзуль, а нам от этого легче? Люди работают неделями, а они потом будут извиняться».

«И что нам от этого? Ребят жалко. Но и у нас такие ошибки, что я иногда просто удивляюсь. Видимо, игроки не до конца поняли, куда попали. Нам так тяжело будет», – сказал Нагорняк.