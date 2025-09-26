26 сентября, свою встречу второго круга на престижном турнире в Пекине проведут Марта Костюк (WTA 28) – Элла Зайдель (WTA 95).

Матч начнется в 09:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с betking анонсирует предстоящий поединок!

Марта Костюк

Украинская спортсменка в этом сезоне играет ниже своих возможностей, если брать картину в целом. У Марты были хорошие турниры, можно вспомнить даже последний US Open, где она дошла до четвертого круга, уступив там в трех сетах Каролине Муховой, хотя были все шансы на победу.

Со старта сезона Костюк потеряла десять позиций в рейтинге, но находится высоко. Теннисистка провела последние матчи за сборную, а именно на Кубке Билли Джин Кинг, выиграв обе свои встречи у Джессики Бузас Манейро 7:6, 6:2 и Элизабетты Коччаретто – 6:2, 6:3.

В Пекине украинка начинает сразу со второго круга, в этом сезоне на ее счету 17 побед в 28 встречах на харде. Потенциально Марта может выйти на экс-первую ракетку мира Наоми Осаку, которая сыграет против «нейтралки» Саснович.

Элла Зайдель

Немецкая спортсменка не так известна широкому кругу фанатов, но в этом сезоне она уже поднялась на 45 позиций в рейтинге, это позволило войти в топ-100. Самым успешным для Зайдель в текущем сезоне можно считать турнир Цинциннати, где теннисистка дошла до четвертого круга.

В Пекине спортсменка начала с квалификации, где сначала обыграла француженку Понше – 6:4, 6:3, а потом колумбийку Аранго – 6:4, 7:5. Уже в первом круге основной сетки немка разобралась с полькой Магдаленой Френх – 7:5, 6:4. Зайдель много играла в этом сезоне, провела целых 65 матчей, из них 42 на харде, одержав 30 побед на этом покрытии. Теннисистка выиграла 7 матчей из последних 8, поэтому точно обрела уверенность.

Прогноз

Украинка котируется фаворитом этой пары, ведь она выше в рейтинге и больше играет на топ-уровне. Ранее теннисистки никогда между собой не играли. Зайдель опасна тем, что уже почувствовала уверенность на этом турнире, выиграв три встречи кряду.

Думаю, Костюк выше классом, однако, здесь могут возникнуть проблемы. Ставка на тотал больше 20,5 геймов выглядит проходимой.