Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Молодежные турниры
26 сентября 2025, 22:45
Сабо назвал игрока, который может впечатлить на ЧМ U-20. Он из Динамо

Бывший тренер сборной Украины отметил потенциал форварда Матвея Пономаренко

Сабо назвал игрока, который может впечатлить на ЧМ U-20. Он из Динамо
ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

Бывший тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо оценил уровень соперников «сине-желтых» на чемпионате мира U-20, а также поделился мнением о перспективах форварда Матвея Пономаренко:

– У нас достаточно экзотические соперники в группе. Что думаете о наших оппонентах на турнире в Чили?

– Мне трудно что-то сказать, я не видел наших соперников. Главное, чтобы мы сами не расслабились перед игрой, вообще никого нельзя недооценивать – это может сыграть злую шутку потом.

– Среди нападающих в заявке есть только Матвей Пономаренко из «Динамо» и Александр Пищур из венгерского ФК «Дьер».

– Мне нравится Пономаренко. Я думаю, что именно он станет основным нападающим. У него есть хорошие способности, неплохой потенциал, он должен еще расти и прибавлять. Однако я и о Бражко в свое время, когда он из «Зари» вернулся в «Динамо», говорил: «Вот это будет футболист! Поедет в хорошую команду, будет играть в Англии». Но парень пропал. Не знаю, что случилось, – сказал Сабо.

Соперниками сборной Украины на чемпионате мира в Чили станут Южная Корея, Панама и Парагвай. В следующий раунд пройдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также четыре лучшие сборные среди тех, кто займет третью позицию.

В нынешнем сезоне Пономаренко провел шесть матчей за «Динамо», однако не сумел отличиться результативными действиями.

По теме:
Когда сыграют Динамо, Шахтер. Названы даты и время матчей 9-го тура УПЛ
Неудачная аренда? Полузащитник Динамо получил травму в Европе
ФОТО. Сборная Украины U-20 провела тренировку накануне старта на ЧМ-2025
чемпионат мира по футболу U-20 сборная Украины по футболу U-20 Йожеф Сабо Динамо Киев Матвей Пономаренко
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Iigor6583
О, зірочку схватить у буде ледащо як михавки з бражками...
