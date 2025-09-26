Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
Молодежные турниры
26 сентября 2025, 19:44 |
3003
1

Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»

Бывший тренер «сине-желтых» прокомментировал отсутствие Артема Степанова на чемпионате мира U-20

26 сентября 2025, 19:44 |
3003
1 Comments
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
ФК Динамо Киев. Йожеф Сабо

Бывший наставник киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира U-20 в Чили, а также прокомментировал отсутствие форварда немецкого «Байера» Артема Степанова:

«Наша молодежка сейчас хорошего уровня, ребята растут, поэтому жду самоотдачи и борьбы. Буду надеяться, что Украина достойно проявит себя на турнире. Хотя сегодня у нас в стране война и футбола такого, как раньше нет, но молодежь должна в такой момент продемонстрировать свои способности и потенциал.

Не думаю, что игрокам много времени понадобится на акклиматизацию в Чили. Я там не раз бывал в свое время, мы играли на высоте. Да, это тяжеловато, но ничего страшного. В том же Сантьяго еще более-менее нормально. Пошел в футбол – нужно играть, здесь без вариантов.

Отсутствие Степанова – это серьезная потеря для сборной Украины, поскольку он сильный игрок. Говорят, что его клуб не отпустил. Что он может сделать в такой ситуации?

Другое дело, когда игрок сам отказывается. Тогда не надо его уговаривать, стоять на коленях, потому что это уже не футболист. Если ты уже пошел в этот спорт, то нужно отдаваться на все 100%», – уверен Сабо.

Сборная Украины U-20 на групповом этапе сыграет против Южной Кореи (27 сентября), Панамы (30 сентября) и Парагвая (3 октября). В следующий раунд пройдут по две команды из каждого квартета, а также четыре из шести сборных, которые займут третье место.

По теме:
ВИДЕО. Сборная Украины U-20 ведет подготовку к старту на чемпионате мира
Стало известно, кто будет транслировать чемпионат мира U-20 в Украине
Сборная Украины 5-й раз сыграет на ЧМ U-20. Какими были результаты
чемпионат мира по футболу U-20 сборная Украины по футболу U-20 Йожеф Сабо Артем Степанов
Николай Титюк Источник: BLIK
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Карлос ДЕ ПЕНА: «Я выучил русский язык из уважения к украинцам»
Футбол | 26 сентября 2025, 19:11 5
Карлос ДЕ ПЕНА: «Я выучил русский язык из уважения к украинцам»
Карлос ДЕ ПЕНА: «Я выучил русский язык из уважения к украинцам»

Уругвайский футболист удивил словами о своем периоде у Динамо

Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 26 сентября 2025, 13:18 129
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины

Жеребьевку провел Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины

Самый большой бой со времен Кличко. Супертяж проведет титульный поединок
Бокс | 26.09.2025, 01:28
Самый большой бой со времен Кличко. Супертяж проведет титульный поединок
Самый большой бой со времен Кличко. Супертяж проведет титульный поединок
Бывший футболист объяснил, почему Рафинье не удалось выиграть Золотой мяч
Футбол | 26.09.2025, 19:50
Бывший футболист объяснил, почему Рафинье не удалось выиграть Золотой мяч
Бывший футболист объяснил, почему Рафинье не удалось выиграть Золотой мяч
Владислав КАБАЕВ: «Пожелали ему удачи. Это большая потеря для Динамо»
Футбол | 26.09.2025, 04:57
Владислав КАБАЕВ: «Пожелали ему удачи. Это большая потеря для Динамо»
Владислав КАБАЕВ: «Пожелали ему удачи. Это большая потеря для Динамо»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vbolivalnyk-Peter
Як тільки Михайленко залишить посаду тренера, чи Степанов перейде під керівництвом Мельгоси (чи іншого тренера молодіжки) за віком - проблеми відпускання його клубом, травм, і ще якихось причин одразу ж зникнуть... Степанов, скоріш за все має особистий конфлікт чи з Михайленко чи з кимось з його тренерського штабу... І головне з цим ніхто нічого не робить. Займати позицію - не потрібно вмовляти гравця їхати у збірну - це звичайно правильно, однак це тоді, коли гравець впринципі не хоче грати за збірну, а коли це відбувається через якийсь внутрішній особистісний конфлікт - з цим потрібно серйозно справедлиов розбиратися, а не "спускати на тормозах", роблячи винуватим самого гравця. У нас не так багато гравців хорошого рівня тим більше форвардів, щоб ними ось так "кидатися"....
Ответить
-1
Популярные новости
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
26.09.2025, 07:04 6
Футбол
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
24.09.2025, 23:56 13
Футбол
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
24.09.2025, 21:30 38
Футбол
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
25.09.2025, 13:55 18
Футбол
Усик объяснил, почему скоро завершит карьеру. Есть веская причина
Усик объяснил, почему скоро завершит карьеру. Есть веская причина
26.09.2025, 01:22
Бокс
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
25.09.2025, 17:24 3
Футбол
Большая надежда. В Испании оценили игру Ваната, где Жирона создала сенсацию
Большая надежда. В Испании оценили игру Ваната, где Жирона создала сенсацию
24.09.2025, 20:45 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем