Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»

Бывший наставник киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира U-20 в Чили, а также прокомментировал отсутствие форварда немецкого «Байера» Артема Степанова:

«Наша молодежка сейчас хорошего уровня, ребята растут, поэтому жду самоотдачи и борьбы. Буду надеяться, что Украина достойно проявит себя на турнире. Хотя сегодня у нас в стране война и футбола такого, как раньше нет, но молодежь должна в такой момент продемонстрировать свои способности и потенциал.

Не думаю, что игрокам много времени понадобится на акклиматизацию в Чили. Я там не раз бывал в свое время, мы играли на высоте. Да, это тяжеловато, но ничего страшного. В том же Сантьяго еще более-менее нормально. Пошел в футбол – нужно играть, здесь без вариантов.

Отсутствие Степанова – это серьезная потеря для сборной Украины, поскольку он сильный игрок. Говорят, что его клуб не отпустил. Что он может сделать в такой ситуации?

Другое дело, когда игрок сам отказывается. Тогда не надо его уговаривать, стоять на коленях, потому что это уже не футболист. Если ты уже пошел в этот спорт, то нужно отдаваться на все 100%», – уверен Сабо.

Сборная Украины U-20 на групповом этапе сыграет против Южной Кореи (27 сентября), Панамы (30 сентября) и Парагвая (3 октября). В следующий раунд пройдут по две команды из каждого квартета, а также четыре из шести сборных, которые займут третье место.