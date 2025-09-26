Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Юрий ВИРТ: «Не скрываю – расстроен жеребьевкой Кубка Украины»
Кубок Украины
26 сентября 2025, 18:49 |
Ниве выпало играть против Буковины

ФК Нива Тернополь

Главный тренер тернопольской Нивы Юрий Вирт эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины, в котором его подопечные сыграют с Буковиной.

«Скрывать не буду: расстроен жребием. Прежде всего, потому что, по моему мнению, именно «Буковина» пока демонстрирует самую содержательную игру в Первой лиге и является главным претендентом на повышение в классе. Во-вторых, не повезло и с тем, что придется играть в Черновцах, где подопечные Сергея Шищенко действуют уверенно при серьезной поддержке своих болельщиков.

Но, как бы там ни было, все будет решаться на футбольном поле. Кстати, 8 октября сначала сыграем с «Буковиной» в 10-м туре перволигового первенства в Тернополе. Будем стараться записать в свой актив три очка, это дало бы нам психологическое преимущество в кубковом противостоянии. Будет очень важно учесть каждый пустяк, ведь путевка в следующий раунд будет определяться по итогам одного матча. Вот почему желательно обходиться без ошибок», – сказал Вирт.

Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
Комментарии 2
Введите комментарий
