Роналду достиг важного соглашения со свои агентом. Оно касается ЧМ-2026

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду достиг соглашения со своим агентом Жорже Мендешем. Об этом сообщает 365 Scores.

По информации источника, стороны пришли к соглашению, согласно котором, 40-летний футболист примет участие минимум в 25% матчей своего клуба. а также во всех матчах сборной Португалии. Все это ради сохранения формы перед чемпионатом мира в США, Канаде и Мексике, который пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года.

В текущем сезоне Криштиану Роналду провел 5 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Ранее «Аль-Наср» без Роналду прошел в следующий раунд Кубка Саудовской Аравии.