Аль-Наср без Роналду прошел в следующий раунд Кубка Саудовской Аравии
Один из голов в ворота Джедды забил Жоау Феликс
Вечером 24 сентября состоялись матчи 1/16 финала Кубка Саудовской Аравии.
Звездный клуб Аль-Наср разгромно выиграл у команды Джедда, забив 4 мяча в ворота соперников (4:0).
Португальский форвард Криштиану Роналду отдыхал и остался в резерве.
Садио Мане вышел на замену во втором тайме а один из голов забил Жоау Феликс.
Кубок Саудовской Аравии
1/16 финала, 24 сентября
Джедда – Аль-Наср – 0:4
Голы: Аль-Раи, 8 (автогол), Уэсли, 61, Жоау Феликс, 71, Симакау, 89
Аль-Зульфи – Аль-Фейха – 0:0 (пен. 4:3)
Аль-Наджма – Дамак – 2:1
Голы: Лазаро, 58, Аль-Араби, 90+3 – Аль-Гамди, 79
Аль-Хазем – Неом СК – 2:1
Голы: Аль-Сома, 5, 62 – Ляказетт, 26
Аль-Вахда – Аль-Иттихад – 0:1
Гол: Аль-Шехри, 9
