Аль-Наср без Роналду прошел в следующий раунд Кубка Саудовской Аравии

Вечером 24 сентября состоялись матчи 1/16 финала Кубка Саудовской Аравии.

Звездный клуб Аль-Наср разгромно выиграл у команды Джедда, забив 4 мяча в ворота соперников (4:0).

Португальский форвард Криштиану Роналду отдыхал и остался в резерве.

Садио Мане вышел на замену во втором тайме а один из голов забил Жоау Феликс.

Кубок Саудовской Аравии

1/16 финала, 24 сентября

Джедда – Аль-Наср – 0:4

Голы: Аль-Раи, 8 (автогол), Уэсли, 61, Жоау Феликс, 71, Симакау, 89

Аль-Зульфи – Аль-Фейха – 0:0 (пен. 4:3)

Аль-Наджма – Дамак – 2:1

Голы: Лазаро, 58, Аль-Араби, 90+3 – Аль-Гамди, 79

Аль-Хазем – Неом СК – 2:1

Голы: Аль-Сома, 5, 62 – Ляказетт, 26

Аль-Вахда – Аль-Иттихад – 0:1

Гол: Аль-Шехри, 9