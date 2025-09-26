Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Иностранный клуб боялся, что Суркис не заплатит деньги за игрока для Динамо
Украина. Премьер лига
26 сентября 2025, 19:09 |
1618
0

Иностранный клуб боялся, что Суркис не заплатит деньги за игрока для Динамо

Агент Джованни Бекали рассказал детали перехода Владислава Бленуце в чемпионат Украины

26 сентября 2025, 19:09 |
1618
0
Иностранный клуб боялся, что Суркис не заплатит деньги за игрока для Динамо
ФК Динамо Киев. Владислав Бленуце

Румынский футбольный агент Джованни Бекали рассказал новые подробности о переходе форварда Владислава Бленуце из «Крайовы» в киевское «Динамо»:

«Мне позвонили (во время перехода – прим) и сказали, что Митителу (президент «Крайовы – прим) не доверяет президенту «Динамо». Митителу не доверял Суркису. Он думал, что тот не даст денег за трансфер Бленуце.

Я не понимаю поведение Владислава. Как можно ехать на Украину зарабатывать 5-6 тысяч долларов и говорить, что хотел бы играть в российском чемпионате? Болельщики украинской команды уже его проклинают.

Бленуце сам создал эту проблему. Как можно говорить такие вещи? Сейчас все зависит от того, сколько голов он забьёт. Не верю, что у него что-то получится в чемпионате Украины.

Там плохие болельщики. Они хуже, чем в Донецке. Болельщики в Киеве действительно плохие. Там все решает президент», – заявил Джованни Бекали.

По теме:
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
Один из лидеров Премьер-лиги может остаться без важного легионера
Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»
Динамо Киев Владислав Бленуце Игорь Суркис чемпионат Румынии по футболу Крайова трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: Fanatik.ro
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
Футбол | 26 сентября 2025, 07:26 19
Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине

Так называемые «деньги Абрамовича», очевидно, еще не скоро будут переданы нуждающимся…

«Мой футбол начался с надувной лодки». Безус – о своем карьерном пути
Футбол | 26 сентября 2025, 15:00 11
«Мой футбол начался с надувной лодки». Безус – о своем карьерном пути
«Мой футбол начался с надувной лодки». Безус – о своем карьерном пути

Сегодня экс-полузащитник национальной сборной Украины Роман Безус отмечает 35-й день рождения

Александрия не рассчитывает на капитана. Ему нет места в команде
Футбол | 26.09.2025, 19:59
Александрия не рассчитывает на капитана. Ему нет места в команде
Александрия не рассчитывает на капитана. Ему нет места в команде
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Футбол | 26.09.2025, 08:58
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Бокс | 26.09.2025, 08:01
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
26.09.2025, 07:04 6
Футбол
Большая надежда. В Испании оценили игру Ваната, где Жирона создала сенсацию
Большая надежда. В Испании оценили игру Ваната, где Жирона создала сенсацию
24.09.2025, 20:45 2
Футбол
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
25.09.2025, 17:24 3
Футбол
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
24.09.2025, 19:45 10
Футбол
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
25.09.2025, 07:08 8
Бокс
Ротань объяснил фиаско Полесья в матче с Рухом в Кубке Украины
Ротань объяснил фиаско Полесья в матче с Рухом в Кубке Украины
25.09.2025, 07:49 1
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
26.09.2025, 00:01 9
Бокс
Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»
Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»
25.09.2025, 13:56 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем