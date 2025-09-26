Иностранный клуб боялся, что Суркис не заплатит деньги за игрока для Динамо
Агент Джованни Бекали рассказал детали перехода Владислава Бленуце в чемпионат Украины
Румынский футбольный агент Джованни Бекали рассказал новые подробности о переходе форварда Владислава Бленуце из «Крайовы» в киевское «Динамо»:
«Мне позвонили (во время перехода – прим) и сказали, что Митителу (президент «Крайовы – прим) не доверяет президенту «Динамо». Митителу не доверял Суркису. Он думал, что тот не даст денег за трансфер Бленуце.
Я не понимаю поведение Владислава. Как можно ехать на Украину зарабатывать 5-6 тысяч долларов и говорить, что хотел бы играть в российском чемпионате? Болельщики украинской команды уже его проклинают.
Бленуце сам создал эту проблему. Как можно говорить такие вещи? Сейчас все зависит от того, сколько голов он забьёт. Не верю, что у него что-то получится в чемпионате Украины.
Там плохие болельщики. Они хуже, чем в Донецке. Болельщики в Киеве действительно плохие. Там все решает президент», – заявил Джованни Бекали.
