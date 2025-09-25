Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Трансфера не будет. Динамо не сможет продать Бленуце из-за правил ФИФА
Украина. Премьер лига
25 сентября 2025, 13:24 |
1087
3

В организации запрещены промежуточные переходы

Instagram. Владислав Бленуце

Форвард киевского «Динамо» Владислав Бленуце не сможет покинуть чемпионат Украины до зимнего трансферного окна. Об этом сообщили в румынском издании gsp.ro.

Ранее появилась информация, что агент игрока Давид Салерно ведет переговоры с клубами из Саудовской Аравии о приобретении 23-летнего футболиста. В этом чемпионате на данный момент открыто трансферное окно и теоретически Бленуце мог бы перебраться в саудовскую лигу.

Однако, существует проблема – если «бело-синие» договорятся о продаже форварда в ближайшее время, существует высокий риск, что ФИФА расценит такой переход как промежуточный трансфер, поскольку с момента подписания контракта (2 сентября) еще не прошло четыре месяца.

Такие сделки запрещены правилами ФИФА, так как ранее они использовались для обхода финансовых ограничений. По этой причине Бленуце не сможет покинуть чемпионат Украины в ближайшее время, несмотря на все слухи об уходе румынского игрока.

В нынешнем сезоне Бленуце провел три матча в составе киевского клуба, в которых не сумел отличиться результативными действиями. Форвард присоединился к «бело-синим» несколько недель назад из румынской «Крайовы» и подписал контракт до июня 2030 года.

По теме:
Реал и Барселона ведут борьбу за трансфер одного из лучших форвардов мира
Суркис поздравил Беланова: «Ваша фигура – символ величия Динамо»
Казнить нельзя помиловать. Динамо знает, что будет делать с Бленуце
Динамо Киев Владислав Бленуце чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы трансферы УПЛ ФИФА
Николай Титюк Источник: Gazeta Sporturilor
514839
Новина на Sports.UA деякий час тому: "Динамо підсилилось форвардом з Румунії", або щось у такому ж дусі.
Ответить
0
didora
Та нічого тут не ясно. Хто його цікаво знайшов у Румунії? Треба таких скаутів за яйця брать і трусить, щоби у голови дурниці не лізли. Або інший варіант: Суркіс купив гравця перед закриттям трансферного  вікна задарма і хто б поїхав в Україну під час війни.
Ответить
-1
Перець
тоді ясно чого з 2 метрів не може забити 
Ответить
-1
