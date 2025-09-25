Трансфера не будет. Динамо не сможет продать Бленуце из-за правил ФИФА

Форвард киевского «Динамо» Владислав Бленуце не сможет покинуть чемпионат Украины до зимнего трансферного окна. Об этом сообщили в румынском издании gsp.ro.

Ранее появилась информация, что агент игрока Давид Салерно ведет переговоры с клубами из Саудовской Аравии о приобретении 23-летнего футболиста. В этом чемпионате на данный момент открыто трансферное окно и теоретически Бленуце мог бы перебраться в саудовскую лигу.

Однако, существует проблема – если «бело-синие» договорятся о продаже форварда в ближайшее время, существует высокий риск, что ФИФА расценит такой переход как промежуточный трансфер, поскольку с момента подписания контракта (2 сентября) еще не прошло четыре месяца.

Такие сделки запрещены правилами ФИФА, так как ранее они использовались для обхода финансовых ограничений. По этой причине Бленуце не сможет покинуть чемпионат Украины в ближайшее время, несмотря на все слухи об уходе румынского игрока.

В нынешнем сезоне Бленуце провел три матча в составе киевского клуба, в которых не сумел отличиться результативными действиями. Форвард присоединился к «бело-синим» несколько недель назад из румынской «Крайовы» и подписал контракт до июня 2030 года.