Клуб, который продал игрока в киевское Динамо, отстранен от всех турниров

Румынский клуб «Крайова 1948» официально отстранен от всех турниров на неопределенное время. Об этом сообщила Федерация футбола Румынии.

Причина такого решения – финансовые трудности команды, невыплата компенсаций бывшему тренеру Виктору Пицурке, долги перед игроками, невыплаченные деньги за трансферы другим командам.

Владелец «Крайова 1948» Адриану Митителу находится в конфликте с представителями румынской федерации, поэтому обе стороны обращались в суд, чтобы решить накопленные разногласия.

Суд принял решение отстранить команду с чемпионата и Кубка Румынии, а всех футболистов признать свободными агентами. Теперь игроки могут искать новые клубы для продолжения карьеры.

В прошлом сезоне «Крайова 1948» заняла девятое место в регулярном сезоне и третье в Группе выбывания, однако сумела сохранить прописку во втором по силе дивизионе Румынии. Из-за финансовых проблем команду оштрафовали на 106 баллов и понизили в классе.

Самым громким трансфером румынского клуба во время летнего трансферного окна стал переход форварда Владислава Бленуце в киевское «Динамо».