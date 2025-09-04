Клуб, который продал игрока в киевское Динамо, оштрафован на 106 баллов
ФК «Университатя Крайова 1948» накануне отправил Владислава Бленуце в чемпионат Украины
Румынский клуб «Университатя Крайова 1948» был оштрафован на 106 баллов из-за многочисленные финансовые проблемы и долги перед футболистами и персоналом.
Накануне старта чемпионата команда была понижена в классе и переведена со второго в третий по силе дивизион Румынии. После этого дисциплинарный комитет начал отбирать баллы из-за нарушений – сначала штраф составлял 14 очков, потом вырос до 34, и до 94, а теперь составляет невероятные 106 пунктов.
«Университатя Крайова 1948» продолжает испытывать финансовые проблемы, кроме того владелец команды Адриан Митилету находится в конфликте с румынской федерацией.
В своей истории команда несколько раз выигрывала значимые национальные трофеи – серебро чемпионата 1994 и 1995 годов и Кубок Румынии 1993 года.
Накануне румынский клуб осуществил крупный по своим меркам трансфер – за 2,67 млн евро продал форварда Владислава Бленуце в киевское «Динамо».
