Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Валерий ЧЕРНЫЙ: «Мы хотим попасть в четвертьфинал»
Кубок Украины
Валерий ЧЕРНЫЙ: «Мы хотим попасть в четвертьфинал»

Тренер ФК «Чернигов» прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины

Валерий ЧЕРНЫЙ: «Мы хотим попасть в четвертьфинал»
ФК Чернигов. Валерий Черный

В пятницу, 26,сентября, состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины по футболу. Своего соперника получил и ФК «Чернигов». Команда сыграет с ФК «Лесное» из Второй лиги. Оценку будущему сопернику дал наставник ФК «Чернигов» Валерий Черный.

– Валерий Анатольевич, по итогам жеребьевки соперником ФК Чернигов в 1/8 финала станет ФК Лесное. Что вы думаете о таком результате?

– Нормальный жребий. Кто-то может подумать, что мы попали на команду Второй лиги, но Лесное – очень интересный соперник, один из лидеров своей группы. Коллектив возглавляет опытный главный тренер Александр Рябоконь, там топовый подбор футболистов. Я ожидаю качественной, яркой и эмоциональной игры.

– Вам хотелось еще раз сыграть с командой УПЛ, чтобы проверить команду на фоне соперника из элитного дивизиона, или держали в уме тот момент, что будет больше шансов пройти кого-то рангом ниже?

– Конечно, было бы интересно еще раз встретиться с командой УПЛ, но попасть на кого-то «чтобы пройти» – нет. Это кубковые соревнования, мы уже увидели немало примеров, когда даже любительские команды побеждали клубы Премьер-лиги. Поэтому сложно сказать, кто был бы лучше, а кто хуже. Это жеребьевка – получилось как получилось.

– ФК Чернигов впервые дошел до стадии 1/8 финала. Что вы чувствуете сейчас?

– Это историческое событие для нашего клуба. Мы стартовали в профессиональных соревнованиях пять лет назад, уже неоднократно принимали участие в кубковом турнире, но только сейчас сумели добраться до этой стадии. Конечно, теперь мы хотим попасть в четвертьфинал. Будем делать все возможное для того, чтобы пройти дальше и подарить нашим болельщикам праздник.

Кубок Украины по футболу Валерий Черный Чернигов Лесное
Сергей Турчак Источник: ФК Чернигов
