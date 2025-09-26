Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Карлос ДЕ ПЕНА: «Я выучил русский язык из уважения к украинцам»
Украина. Премьер лига
Карлос ДЕ ПЕНА: «Я выучил русский язык из уважения к украинцам»

Уругвайский футболист удивил словами о своем периоде у Динамо

ФК Динамо Киев. Карлос де Пена

Уругвайский вингер Карлос де Пена рассказал, как проходила его адаптация в Киеве во время игры за Динамо:

«Первым большим барьером в Украине стал язык. Когда я приехал, 90% говорили на русском. Сегодня, из-за войны, украинский является основным языком.

В супермаркете взвешивание фруктов было похоже на получение последипломного образования. Все было написано на русском, поэтому приходилось запоминать названия, чтобы потом взвесить.

Так я освоил этот чрезвычайно сложный язык и смог прекрасно общаться в течение остальной части своего пребывания в Украине. Это было большое испытание, которое доставило мне немало хлопот. С другой стороны, я всегда считал, что это форма уважения к людям, которые приняли меня в течение трех лет».

Весной этого года Карлос де Пена стал игроком «Коритибы».

По теме:
Тренер Эпицентра проехался по судьям: «Риццоли и Монзуль будут извиняться»
Александрия не рассчитывает на капитана. Ему нет места в команде
С автоголом и пенальти. Кудровка победила Эпицентр
Battersea
Руское воеводство Королевства Польского и Речи Посполитой было на Львовщине.
Ответить
0
Перший Серед Рівних
Сьогодні через війну української мови в Києві стало більше але лише в публічній і офіційній сфері, і в основному через страх, а не через свідому громадянську позицію. Страх що запишуть/поскаржаться/зацькують і т.п. Вдома всі продовжують балакати російською.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Перший Серед Рівних
Нє ну а шо. В Києві 90+% корінних говорять російською. Якщо ви в Києві десь почули українську то 90% що це приїзжий звідкись із провінції. 
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
