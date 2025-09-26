Карлос ДЕ ПЕНА: «Я выучил русский язык из уважения к украинцам»

Уругвайский вингер Карлос де Пена рассказал, как проходила его адаптация в Киеве во время игры за Динамо:

«Первым большим барьером в Украине стал язык. Когда я приехал, 90% говорили на русском. Сегодня, из-за войны, украинский является основным языком.

В супермаркете взвешивание фруктов было похоже на получение последипломного образования. Все было написано на русском, поэтому приходилось запоминать названия, чтобы потом взвесить.

Так я освоил этот чрезвычайно сложный язык и смог прекрасно общаться в течение остальной части своего пребывания в Украине. Это было большое испытание, которое доставило мне немало хлопот. С другой стороны, я всегда считал, что это форма уважения к людям, которые приняли меня в течение трех лет».

Весной этого года Карлос де Пена стал игроком «Коритибы».