26 сентября 2025, 11:59 | Обновлено 26 сентября 2025, 12:11
Стало известно, кто посоветовал Суркису пригласить Луческу в Динамо

Игорь Цыганык рассказал интересные подробности приглашения румынского специалиста Мирчи Луческу

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Известный украинский журналист Игорь Цыганык рассказал интересные подробности приглашения румынского специалиста Мирчи Луческу на должность главного тренера Динамо. Игорь признался, что именно он посоветовал эту кандидатуру президенту «бело-синих» Игорю Суркису

«Мы как-то с Игорем Суркисом сидели, и он спросил – «кого бы ты взял главным тренером в Динамо?» Ну я и сказал – Луческу. А он мне – «ну ты вообще понимаешь, что ты говоришь». Ну, я говорю – вы спросили – я ответил.

А потом уже через некоторое время Суркис говорит, а ты можешь позвонить Луческу, он бы принял Динамо? Ну я и позвонил по телефону», – рассказал Цыганык.

Луческу тренировал Динамо в период с 2020 по 2023 годы. Вместе со столичной командой Мирча выиграл золотые награды УПЛ, Кубок и Суперкубок Украины. Все награды были завоеваны в сезоне 2020/21 года.

Комментарии 3
Vbolivalnyk-Peter
Ага! Тепер усе стає на свої місця - продажний журналюга, який за гроші готовий казати на біле - чорне, порадив меркантильного маразматичного тренера-пенсіонера, який не вміє визнавати свої помилки та невдачі, а шукає винних в усіх довкола, скупому самовпевненому власнику клубу (який нічого не петрає в управлінні клубом хоча "пхає свого носа" всюди).
Ответить
0
Андрей Кан
Він тупіший ніж я думав. Радитись з Цигаником, це ж наскільки треба бути лузером в своїй справі..Це при тому що на ринку є велика кількість хороших і не буже дорогих тренерів.
Ответить
0
a.fedorenko1953
Тоді все зрозуміло, чому велике Динамо перетворилося на диню.
Ответить
0
