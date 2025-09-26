Стало известно, кто посоветовал Суркису пригласить Луческу в Динамо

Известный украинский журналист Игорь Цыганык рассказал интересные подробности приглашения румынского специалиста Мирчи Луческу на должность главного тренера Динамо. Игорь признался, что именно он посоветовал эту кандидатуру президенту «бело-синих» Игорю Суркису

«Мы как-то с Игорем Суркисом сидели, и он спросил – «кого бы ты взял главным тренером в Динамо?» Ну я и сказал – Луческу. А он мне – «ну ты вообще понимаешь, что ты говоришь». Ну, я говорю – вы спросили – я ответил.

А потом уже через некоторое время Суркис говорит, а ты можешь позвонить Луческу, он бы принял Динамо? Ну я и позвонил по телефону», – рассказал Цыганык.

Луческу тренировал Динамо в период с 2020 по 2023 годы. Вместе со столичной командой Мирча выиграл золотые награды УПЛ, Кубок и Суперкубок Украины. Все награды были завоеваны в сезоне 2020/21 года.