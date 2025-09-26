Стало известно, кто посоветовал Суркису пригласить Луческу в Динамо
Игорь Цыганык рассказал интересные подробности приглашения румынского специалиста Мирчи Луческу
Известный украинский журналист Игорь Цыганык рассказал интересные подробности приглашения румынского специалиста Мирчи Луческу на должность главного тренера Динамо. Игорь признался, что именно он посоветовал эту кандидатуру президенту «бело-синих» Игорю Суркису
«Мы как-то с Игорем Суркисом сидели, и он спросил – «кого бы ты взял главным тренером в Динамо?» Ну я и сказал – Луческу. А он мне – «ну ты вообще понимаешь, что ты говоришь». Ну, я говорю – вы спросили – я ответил.
А потом уже через некоторое время Суркис говорит, а ты можешь позвонить Луческу, он бы принял Динамо? Ну я и позвонил по телефону», – рассказал Цыганык.
Луческу тренировал Динамо в период с 2020 по 2023 годы. Вместе со столичной командой Мирча выиграл золотые награды УПЛ, Кубок и Суперкубок Украины. Все награды были завоеваны в сезоне 2020/21 года.
