Вратарь Штутгарта установил уникальное достижение в Лиге Европы

Голкипер «Штутгарта» Александр Нюбель стал первым немецким вратарем, который отличился результативной передачей в Лиге Европы.

25 сентября состоялась встреча 1-го тура основного раунда ЛЕ между командами «Штутгарт» и «Сельта». Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Гол игрока «Штутгарта» Буанани на 51-й минуте был забит после передачи Нюбеля.

Этот поединок стал для 28-летнего голкипера 16-м в соревновании и 86-м за «Штутгарт» во всех соревнованиях. В составе немецкого клуба Александер 26 раз сыграл «на ноль» и пропустил 120 голов.