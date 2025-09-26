Вратарь Штутгарта установил уникальное достижение в Лиге Европы
Александер Нюбель стал первым немецким вратарем, который оформил ассист в соревновании
Голкипер «Штутгарта» Александр Нюбель стал первым немецким вратарем, который отличился результативной передачей в Лиге Европы.
25 сентября состоялась встреча 1-го тура основного раунда ЛЕ между командами «Штутгарт» и «Сельта». Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Гол игрока «Штутгарта» Буанани на 51-й минуте был забит после передачи Нюбеля.
Этот поединок стал для 28-летнего голкипера 16-м в соревновании и 86-м за «Штутгарт» во всех соревнованиях. В составе немецкого клуба Александер 26 раз сыграл «на ноль» и пропустил 120 голов.
1 - VfB Stuttgart's Alexander #Nübel is the first German goalkeeper to register an assist in the UEFA Europa League. Smooth. #UEL pic.twitter.com/OM3lSmMFuV— OptaFranz (@OptaFranz) September 25, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вместо криворожской команды в 1/8 финала сыграет соперник – ФК «Чернигов»
Бразилец хочет остаться в «Реале»