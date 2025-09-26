Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
26 сентября 2025, 00:49
Вратарь Штутгарта установил уникальное достижение в Лиге Европы

Александер Нюбель стал первым немецким вратарем, который оформил ассист в соревновании

Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Нюбель

Голкипер «Штутгарта» Александр Нюбель стал первым немецким вратарем, который отличился результативной передачей в Лиге Европы.

25 сентября состоялась встреча 1-го тура основного раунда ЛЕ между командами «Штутгарт» и «Сельта». Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Гол игрока «Штутгарта» Буанани на 51-й минуте был забит после передачи Нюбеля.

Этот поединок стал для 28-летнего голкипера 16-м в соревновании и 86-м за «Штутгарт» во всех соревнованиях. В составе немецкого клуба Александер 26 раз сыграл «на ноль» и пропустил 120 голов.

Штутгарт Сельта Лига Европы статистика Александер Нюбель
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
