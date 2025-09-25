Обнародованы стартовые составы на матч Овьедо – Барселона

В четверг, 25 сентября, состоится матч шестого тура Ла Лиги между «Овьедо» и «Барселоной».

Встречу примет стадион «Карлос Тартьере» в Овьедо. Начало матча запланировано на 22:30 по Киеву.

В последних 5 матчах на счету «Барселоны» 4 победы и 1 ничья. «Овьедо» же в 5 крайних поединках добыл 1 победу и 4 раза уступил.

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.

Стартовые составы на матч «Овьедо» – «Барселона»: