Обнародованы стартовые составы на матч Овьедо – Барселона
Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по Киеву
В четверг, 25 сентября, состоится матч шестого тура Ла Лиги между «Овьедо» и «Барселоной».
Встречу примет стадион «Карлос Тартьере» в Овьедо. Начало матча запланировано на 22:30 по Киеву.
В последних 5 матчах на счету «Барселоны» 4 победы и 1 ничья. «Овьедо» же в 5 крайних поединках добыл 1 победу и 4 раза уступил.
Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.
Стартовые составы на матч «Овьедо» – «Барселона»:
