Испания
25 сентября 2025, 22:12 |
Обнародованы стартовые составы на матч Овьедо – Барселона

Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона

В четверг, 25 сентября, состоится матч шестого тура Ла Лиги между «Овьедо» и «Барселоной».

Встречу примет стадион «Карлос Тартьере» в Овьедо. Начало матча запланировано на 22:30 по Киеву.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

В последних 5 матчах на счету «Барселоны» 4 победы и 1 ничья. «Овьедо» же в 5 крайних поединках добыл 1 победу и 4 раза уступил.

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.

Стартовые составы на матч «Овьедо» – «Барселона»:

Овьедо Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
