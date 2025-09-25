Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
25 сентября 2025, 21:39 | Обновлено 25 сентября 2025, 21:44
РБ Зальцбург и Порту обнародовали стартовые составы на матч Лиги Европы

25 сентября в 22:00 состоится матч 1-го тура Лиги Европы

25 сентября 2025, 21:39 | Обновлено 25 сентября 2025, 21:44
РБ Зальцбург и Порту обнародовали стартовые составы на матч Лиги Европы
РБ Зальцбург

25 сентября состоится матч 1-го тура Лиги Европы между РБ Зальцбург и Порту.

Клубы обнародовали стартовые составы на матч Лиги Европы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Встреча состоится на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

РБ Зальцбург и Порту обнародовали стартовые составы на матч Лиги Европы

РБ Зальцбург Лига Европы Порту стартовые составы
