Минус гранд. Порту сенсационно вылетел из Кубка португальской лиги
Витория Гимараеш неожиданно вышла в полуфинал турнира
В четвертьфинале Кубка португальской лиги Порту сенсационно проиграл команды Витория Гимараеш со счетом 1:3.
Порту открыл счет на 8-й минуте благодаря голу Габриэля Вейги, однако на 38-й минуте Нелсон Оливейра реализовал пенальти и сравнял счет для гостей (1:1).
Саму на 53-й минуте вывел гостей вперед, а на 79-й минуте Умар Камара реализовал пенальти (3:1).
В полуфиналах Кубка лиги сыграют: Спортинг – Витория Гимараеш, Бенфика – Брага.
Кубок португальской лиги. 1/4 финала, 4 декабря 2025 года
Порту – Витория Гимараеш – 1:3
Голы: Вейга, 8 – Оливейра, 38 (пен), Самуи, 53, Камара, 79 (пен)
