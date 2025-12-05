Минус гранд. Порту сенсационно вылетел из Кубка португальской лиги

В четвертьфинале Кубка португальской лиги Порту сенсационно проиграл команды Витория Гимараеш со счетом 1:3.

Порту открыл счет на 8-й минуте благодаря голу Габриэля Вейги, однако на 38-й минуте Нелсон Оливейра реализовал пенальти и сравнял счет для гостей (1:1).

Саму на 53-й минуте вывел гостей вперед, а на 79-й минуте Умар Камара реализовал пенальти (3:1).

В полуфиналах Кубка лиги сыграют: Спортинг – Витория Гимараеш, Бенфика – Брага.

Кубок португальской лиги. 1/4 финала, 4 декабря 2025 года

Порту – Витория Гимараеш – 1:3

Голы: Вейга, 8 – Оливейра, 38 (пен), Самуи, 53, Камара, 79 (пен)