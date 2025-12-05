Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Минус гранд. Порту сенсационно вылетел из Кубка португальской лиги
Кубок лиги Португалии
Порту
04.12.2025 22:15 – FT 1 : 3
Витория Гимараеш
Португалия
05 декабря 2025, 00:34 | Обновлено 05 декабря 2025, 00:38
Минус гранд. Порту сенсационно вылетел из Кубка португальской лиги

Витория Гимараеш неожиданно вышла в полуфинал турнира

Минус гранд. Порту сенсационно вылетел из Кубка португальской лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

В четвертьфинале Кубка португальской лиги Порту сенсационно проиграл команды Витория Гимараеш со счетом 1:3.

Порту открыл счет на 8-й минуте благодаря голу Габриэля Вейги, однако на 38-й минуте Нелсон Оливейра реализовал пенальти и сравнял счет для гостей (1:1).

Саму на 53-й минуте вывел гостей вперед, а на 79-й минуте Умар Камара реализовал пенальти (3:1).

В полуфиналах Кубка лиги сыграют: Спортинг – Витория Гимараеш, Бенфика – Брага.

Кубок португальской лиги. 1/4 финала, 4 декабря 2025 года

Порту – Витория Гимараеш – 1:3

Голы: Вейга, 8 – Оливейра, 38 (пен), Самуи, 53, Камара, 79 (пен)

Кубок португальской лиги по футболу Витория Гимараеш Порту Габриэль Вейга
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
