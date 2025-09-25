Обнародованы стартовые составы на матч Астон Вилла – Болонья

В четверг, 25 сентября, состоится матч первого тура основного раунда Лиги Европы, в котором встретятся «Астон Вилла» и «Болонья».

Встречу примет стадион «Вилла Парк» в Бирмингеме. Начало поединка запланировано на 22:00 по Киеву.

Команды пересекались в прошлом сезоне Лиги чемпионов – команда из Англии добыла победу со счетом 2:0. В последних 5 поединках «Астон Вилла» 2 раза сыграла вничью и 3 раза уступила, «Болонья» же за 5 крайних игр добыла 2 победы и 3 раза проиграла.

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.

Стартовые составы на матч «Астон Вилла» – «Болонья»: