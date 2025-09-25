Обнародованы стартовые составы на матч Штутгарт – Сельта
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву
25 сентября в 22:00 по киевскому времени состоится матч первого тура основного раунда Лиги Европы, в котором встретятся «Штутгарт» и «Сельта».
Поединок примет «MHP Arena» в немецком городе Штутгарт.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды между собой ранее никогда не пересекались. В своих последних 5 матчах «Штутгарт» добыл 4 победы и 1 раз уступил, а «Сельта» сыграла вничью в 5 играх кряду.
Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.
Стартовые составы на матч «Штутгарт» – «Сельта»:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Доннарумма получил трофей, а его пассия – сердца публики
Федерико Вальверде считает, что это пойдет на пользу Андрею