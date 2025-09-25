Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
Обнародованы стартовые составы на матч Штутгарт – Сельта

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Штутгарт

25 сентября в 22:00 по киевскому времени состоится матч первого тура основного раунда Лиги Европы, в котором встретятся «Штутгарт» и «Сельта».

Поединок примет «MHP Arena» в немецком городе Штутгарт.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды между собой ранее никогда не пересекались. В своих последних 5 матчах «Штутгарт» добыл 4 победы и 1 раз уступил, а «Сельта» сыграла вничью в 5 играх кряду.

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.

Стартовые составы на матч «Штутгарт» – «Сельта»:

Штутгарт Сельта Лига Европы стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
