Безвыигрышная серия Ниццы в еврокубках уже составляет 13 матчей

Очередным неудачным поединком стала домашняя игра против «Ромы»
«Ницца» не выиграла ни одного из последних 13 матчей в еврокубках (4 ничьи и 9 поражений), что является самой длинной безвыигрышной серией для французских команд со времен «Лилля» (17 матчей в период с 2014 по 2019 годы).
Произошло это в домашнем матче первого тура Лиги Европы против «Ромы» (1:2).
Безвыигрышная серия Ниццы в еврокубках (13)
- 2025: ЛЕ, Ницца – Рома – 1:2
- 2025: ЛЧ, Бенфика – Ницца – 2:0
- 2025: ЛЧ, Ницца – Бенфика – 0:2
- 2025: ЛЕ, Ницца – Буде-Глимт – 1:1
- 2025: ЛЕ, Эльфсборг – Ницца – 1:0
- 2024: ЛЕ, Юнион Сен-Жилуаз – Ницца – 2:1
- 2024: ЛЕ, Ницца – Рейнджерс – 1:4
- 2024: ЛЕ, Ницца – Твенте – 2:2
- 2024: ЛЕ, Ференцварош – Ницца – 1:0
- 2024: ЛЕ, Лацио – Ницца – 4:1
- 2024: ЛЕ, Ницца – Реал Сосьедад – 1:1
- 2023: ЛК, Ницца – Базель – 1:2
- 2023: ЛК, Базель – Ницца – 2:2
Также «Ницца» впервые с сезона 2006/07 проиграла 6 из 8 стартовых матчей сезона:
- Ницца – Рома – 1:2
- Брест – Ницца – 4:1
- Ницца – Нант – 1:0
- Гавр – Ницца – 3:1
- Ницца – Осер – 3:1
- Ницца – Тулуза – 0:1
- Бенфика – Ницца – 2:0
- Ницца – Бенфика – 0:2
Тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини выиграл каждый из 5 стартовых матчей в сезонах Лиги Европы, при этом в каждом из них команды итальянца забивали не менее 2 голов:
- 2025: Ницца – Рома – 1:2
- 2023: Аталанта – Ракув – 2:0
- 2022: Аталанта – Олимпиакос – 2:1
- 2018: Аталанта – Сараево – 2:2
- 2017: Аталанта – Эвертон – 3:0
Во втором туре Лиги Европы «Рома» примет другой французский клуб, «Лилль», а «Ницца» сыграет матч в Стамбуле против «Фенербахче».
5 - Gian Piero #Gasperini has won each of his five #UEFAEuropaLeague seasonal debuts, scoring at least two goals in each one. En plein.#NizzaRoma— OptaPaolo (@OptaPaolo) September 24, 2025
🇫🇷 L'@ogcnice n'a remporté aucun de ses 13 derniers matchs européens (4 nuls, 9 défaites) soit la plus mauvaise série pour un club français en Coupe d'Europe depuis le @losclive de août 2014 à décembre 2019 (17). #OGCNASR— Stats Foot (@Statsdufoot) September 24, 2025
L'@ogcnice a perdu 6 de ses 8 premiers matchs d'une saison en compétition officielle pour la 1ère fois depuis l'exercice 2006/07 (6). #OGCNASR— Stats Foot (@Statsdufoot) September 24, 2025
