Безвыигрышная серия Ниццы в еврокубках уже составляет 13 матчей

Очередным неудачным поединком стала домашняя игра против «Ромы»

Безвыигрышная серия Ниццы в еврокубках уже составляет 13 матчей
«Ницца» не выиграла ни одного из последних 13 матчей в еврокубках (4 ничьи и 9 поражений), что является самой длинной безвыигрышной серией для французских команд со времен «Лилля» (17 матчей в период с 2014 по 2019 годы).

Произошло это в домашнем матче первого тура Лиги Европы против «Ромы» (1:2).

Безвыигрышная серия Ниццы в еврокубках (13)

  • 2025: ЛЕ, Ницца – Рома – 1:2
  • 2025: ЛЧ, Бенфика – Ницца – 2:0
  • 2025: ЛЧ, Ницца – Бенфика – 0:2
  • 2025: ЛЕ, Ницца – Буде-Глимт – 1:1
  • 2025: ЛЕ, Эльфсборг – Ницца – 1:0
  • 2024: ЛЕ, Юнион Сен-Жилуаз – Ницца – 2:1
  • 2024: ЛЕ, Ницца – Рейнджерс – 1:4
  • 2024: ЛЕ, Ницца – Твенте – 2:2
  • 2024: ЛЕ, Ференцварош – Ницца – 1:0
  • 2024: ЛЕ, Лацио – Ницца – 4:1
  • 2024: ЛЕ, Ницца – Реал Сосьедад – 1:1
  • 2023: ЛК, Ницца – Базель – 1:2
  • 2023: ЛК, Базель – Ницца – 2:2

Также «Ницца» впервые с сезона 2006/07 проиграла 6 из 8 стартовых матчей сезона:

  • Ницца – Рома – 1:2
  • Брест – Ницца – 4:1
  • Ницца – Нант – 1:0
  • Гавр – Ницца – 3:1
  • Ницца – Осер – 3:1
  • Ницца – Тулуза – 0:1
  • Бенфика – Ницца – 2:0
  • Ницца – Бенфика – 0:2

Тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини выиграл каждый из 5 стартовых матчей в сезонах Лиги Европы, при этом в каждом из них команды итальянца забивали не менее 2 голов:

  • 2025: Ницца – Рома – 1:2
  • 2023: Аталанта – Ракув – 2:0
  • 2022: Аталанта – Олимпиакос – 2:1
  • 2018: Аталанта – Сараево – 2:2
  • 2017: Аталанта – Эвертон – 3:0

Во втором туре Лиги Европы «Рома» примет другой французский клуб, «Лилль», а «Ницца» сыграет матч в Стамбуле против «Фенербахче».

