25 сентября на Эль-Садар пройдет матч 6-го тура Примеры, в котором Осасуна встретится с Эльче.

Поединок начнется в 20:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Осасуна

Команда довольно неожиданно показывала себя сильно в предыдущие годы - при разных наставниках, и без каких-то козырей типа сильного финансового базиса и/или классной местной академии. Тем не менее, еще при Аррасате выходили в еврокубки, пусть все закончилось поражением в квалификации Лиги конференций от первого же соперника. В прошлом сезоне только по дополнительным показателям уступили Райо Вальекано, став девятыми.

С лета тренерский пост занял Алессио Лиски - итальянец, что и до этого работал в Испании, проявив себя в Мирандесе. Пока что с ним клуб показывает довольно ожидаемые результаты. Он выиграл дома у более простых соперников, Валенсии (1:0) и своего обидчика, Райо Вальекано (2:0). На выезде же уступили мадридскому Реалу и Эспаньолу, а в субботу были безвольные 1:2 на поле Вильярреала.

Эльче

Клуб напомнил о себе после долгой паузы в 2012-м году, вернувшись наконец-то в Примеру. Но через пару сезонов сдал позиции, но не по спортивным, а по финансовым причинам. Снова в Ла Лиге получилось продержаться в 2020-2023. И, со второй попытки, вернулись весной. Сарабия, придя прошлым летом на пост, поднял подопечных с одиннадцатой позиции на второе - этого хватило для прямого выхода в высший дивизион.

И новичок, мягко говоря, не затерялся на более высоком уровне. Наоборот, он пока что ни разу не проиграл в Примере! У других команд, что поднялся из Сегунды, Леванте и Осасуны, выигрывали дома. С остальными, Бетисом, Севильей и даже Атлетико, обменивались голами и заканчивали ничьими - 1:1 или 2:2.

Статистика личных встреч

С 2016-го года, в девяти поединках кряду, Осасуна не проигрывает: трижды выиграла, а в шести матчах фиксировались ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в то, что гости сохранят свою беспроигрышную серию. Осасуна хороша именно в Примере - ставим на ее победу тут (коэффициент - 2,02).