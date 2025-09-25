Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Реал и Барселона ведут борьбу за трансфер одного из лучших форвардов мира
Германия
25 сентября 2025, 13:07
Реал и Барселона ведут борьбу за трансфер одного из лучших форвардов мира

Через год отступные за Гарри Кейна снизятся и будут составлять 57 млн фунтов стерлингов

Реал и Барселона ведут борьбу за трансфер одного из лучших форвардов мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Форвард немецкой «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн может покинуть Бундеслигу во время летнего трансферного окна после завершения сезона 2025/26. Об этом сообщил авторитетный журналист Грэм Бейли (TBR Football).

В услугах 32-летнего футболиста заинтересованы испанские гранды – «Реал» и «Барселона», которые намерены воспользоваться особенной опцией в контракте игрока. Следующим летом отступные за Кейна снизятся автоматически и составят 57 миллионов фунтов стерлингов.

По информации источника, главной проблемой для этого трансфера может стать английский «Тоттенхэм», который имеет право первоочередного выкупа форварда – такая опция была прописана во время перехода Гарри в немецкий чемпионат.

Сам Кейн рассматривает все доступные варианты и готов попробовать свои силы в испанской Ла Лиге, однако на данный момент он сосредоточен на игре за «Баварию», а окончательное решение будет принимать после завершения сезона.

Гарри провел 12 матчей в сезоне, в которых забил 16 голов и отдал четыре результативных передачи. Контракт фоорварда истекает в июне 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 75 миллионов евро.

Бавария Гарри Кейн Реал Мадрид Барселона Тоттенхэм трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ
Николай Титюк Источник: The Boot Room
