  4. Суркис поздравил Беланова: «Ваша фигура – символ величия Динамо»
Украина. Премьер лига
25 сентября 2025, 12:07 | Обновлено 25 сентября 2025, 12:23
Игорь Беланов празднует 65-летие

ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент киевского Динамо Игорь Суркис поздравил легендарного футболиста «бело-синих» Игоря Беланова, 25 сентября празднующего юбилей.

«Уважаемый Игорь Иванович! От имени ФК Динамо Киев и от себя лично примите искренние поздравления по случаю Вашего 65-летнего юбилея!

Ваша фигура – ​​настоящий символ величия и славы киевского «Динамо». Ваше завоевание «Золотого мяча» в 1986 году навсегда вошло в историю мирового футбола и стало гордостью для всех украинских болельщиков. Эта выдающаяся награда – признание Вашего таланта, трудолюбия и безграничной преданности игре, которая принесла честь не только клубу, но и всему украинскому футболу.

Вместе с «Динамо» Вы неоднократно поднимались на вершину чемпионатов СССР, завоевывали Кубок страны, торжествовали в Кубке обладателей Кубков, прославляя наш клуб и Киев на европейской арене. Ваши выступления в составе сборной СССР послужили примером мужества, спортивной чести и бескомпромиссной борьбы, благодаря чему имя Игоря Беланова навсегда осталось среди великих в мировой футбольной истории.

Ваш путь – это яркий пример молодых поколений футболистов, а Ваша фигура навсегда останется украшением и гордостью «Динамо».

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, неистощимой энергии и оптимизма. Пусть в Вашем доме всегда царит благополучие и согласие, а любовь и уважение болельщиков согревают сердце», – сказал Суркис.

Игорь Суркис Игорь Беланов день рождения Динамо Киев
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
