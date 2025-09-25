Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Президент ФИФА: «Хочется плакать, когда я вижу слезы матерей в Украине»
Чемпионат мира
25 сентября 2025, 14:45 | Обновлено 25 сентября 2025, 15:26
1020
3

Президент ФИФА: «Хочется плакать, когда я вижу слезы матерей в Украине»

Инфантино выступает за мир во всем мире

25 сентября 2025, 14:45 | Обновлено 25 сентября 2025, 15:26
1020
3 Comments
Президент ФИФА: «Хочется плакать, когда я вижу слезы матерей в Украине»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни Инфантино

Президент ФИФА Джанни Инфантино, получив награду от известной организации Atlantic Council, выступил с речью о мире, в том числе вспомнив войну россии против Украины.

«Мой месседж сейчас очень простой. К сожалению, мы живем в разделенном и агрессивном мире. Мне становится плохо, когда я вижу страдания людей, а особенно – детей. Мне хочется плакать, когда я вижу слезы матерей. И не имеет значения, где плачет мать – в Украине, Судане, секторе Газа или другой точке мира».

«Сейчас более 80 стран так или иначе находятся в зоне военных конфликтов. Нам нужен мир. Как это сделать? Если бы я знал, то уже сделал. Но верю, что нам всем нужно работать над этим. Надеюсь, чемпионат мира в 2026 году принесет больше мира и согласия», – сказал Инфантино.

По теме:
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
Трансфера не будет. Динамо не сможет продать Бленуце из-за правил ФИФА
Склоним головы. 19-летний призер чемпионата Украины погиб на Запорожье
Джанни Инфантино ФИФА российско-украинская война
Иван Зинченко Источник: The Athletic
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Футбол | 25 сентября 2025, 06:05 9
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала

В игре осталось всего 5 клубов Украинской Премьер-лиги

Ребров в Панатинаикосе: наилучший вариант для всех?
Футбол | 25 сентября 2025, 14:28 14
Ребров в Панатинаикосе: наилучший вариант для всех?
Ребров в Панатинаикосе: наилучший вариант для всех?

Алексей Сливченко анализирует ситуацию со слухами вокруг главного тренера сборной Украины

Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
Футбол | 25.09.2025, 08:19
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
Легионеры не понимают Ротаня. Интересные подробности из раздевалки Полесья
Футбол | 25.09.2025, 14:38
Легионеры не понимают Ротаня. Интересные подробности из раздевалки Полесья
Легионеры не понимают Ротаня. Интересные подробности из раздевалки Полесья
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
Футбол | 25.09.2025, 07:38
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
dimando560
Але виступає за повернення раші в чемпіонати, бо "спорт внє палітікі"
Ответить
+4
0665826283
Блюзнірство ! Ублюдок московський ! Це у нього далекі плани стосовно московщини ! Накшталт того , начебто російські матері теж плачуть , тому треба негайно повернуть москалів до футболу Світового !
Ответить
+3
protasov_lyopu_davai
и поэтому русня до сих пор в твоей организации?
Ответить
0
Популярные новости
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
24.09.2025, 07:02 89
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Форест принял важное и неожиданное решение по Зинченко
ОФИЦИАЛЬНО. Форест принял важное и неожиданное решение по Зинченко
23.09.2025, 15:38 4
Футбол
Свитолина снялась с супертурнира WTA 1000 в Пекине. Известна причина
Свитолина снялась с супертурнира WTA 1000 в Пекине. Известна причина
23.09.2025, 11:03 5
Теннис
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
24.09.2025, 12:06 19
Футбол
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
24.09.2025, 07:54
Бокс
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
23.09.2025, 08:25 28
Футбол
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
24.09.2025, 04:01
Бокс
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Этот боксер лучше Кроуфорда. Он просто игрался на ринге»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Этот боксер лучше Кроуфорда. Он просто игрался на ринге»
24.09.2025, 00:21
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем