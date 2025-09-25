Президент ФИФА: «Хочется плакать, когда я вижу слезы матерей в Украине»

Президент ФИФА Джанни Инфантино, получив награду от известной организации Atlantic Council, выступил с речью о мире, в том числе вспомнив войну россии против Украины.

«Мой месседж сейчас очень простой. К сожалению, мы живем в разделенном и агрессивном мире. Мне становится плохо, когда я вижу страдания людей, а особенно – детей. Мне хочется плакать, когда я вижу слезы матерей. И не имеет значения, где плачет мать – в Украине, Судане, секторе Газа или другой точке мира».

«Сейчас более 80 стран так или иначе находятся в зоне военных конфликтов. Нам нужен мир. Как это сделать? Если бы я знал, то уже сделал. Но верю, что нам всем нужно работать над этим. Надеюсь, чемпионат мира в 2026 году принесет больше мира и согласия», – сказал Инфантино.