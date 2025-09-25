«Без тормозов – без компромиссов». Баннер фанатов Локомотива на матче Кубка
В 1/16 финала столичный клуб выбил из соревнования «Верес»
24 сентября в 1/16 финала Кубка Украины команда второй лиги «Локомотив» обыграла с минимальным счётом «Верес» из УПЛ (1:0).
На матче с ровенским клубом ультрас «Локомотива» создали шутливый баннер, на котором поезд убирает с пути автобус под названием «команды УПЛ».
«Без тормозов – без компромиссов», – написано на баннере.
Причиной такой шутки стал предыдущий раунд турнира, в котором столичный клуб выбил из соревнования другого представителя высшей лиги – «Колос».
По завершению матча 1/16 финала защитник «Локомотива» эксклюзивно проанализировал победу над «Вересом».
