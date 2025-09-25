Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Без тормозов – без компромиссов». Баннер фанатов Локомотива на матче Кубка
Кубок Украины
25 сентября 2025, 12:05 | Обновлено 25 сентября 2025, 12:09
В 1/16 финала столичный клуб выбил из соревнования «Верес»

ФК Локомотив Киев

24 сентября в 1/16 финала Кубка Украины команда второй лиги «Локомотив» обыграла с минимальным счётом «Верес» из УПЛ (1:0).

На матче с ровенским клубом ультрас «Локомотива» создали шутливый баннер, на котором поезд убирает с пути автобус под названием «команды УПЛ».

«Без тормозов – без компромиссов», – написано на баннере.

Причиной такой шутки стал предыдущий раунд турнира, в котором столичный клуб выбил из соревнования другого представителя высшей лиги – «Колос».

По завершению матча 1/16 финала защитник «Локомотива» эксклюзивно проанализировал победу над «Вересом».

Кубок Украины по футболу Верес Ровно Локомотив Киев фото фанаты
