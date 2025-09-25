Защитник Локомотива: «Мы хотели победить больше, чем Верес»

Второлиговый киевский «Локомотив» стал настоящей «грозой авторитетов» в розыгрыше Кубка Украины, заставив капитулировать уже двух представителей УПЛ: «Колос» и «Верес».

Защитник железнодорожников Павел Багрий эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло киевлянам в поединке 1/16 финала одолеть ровенчан – 1:0 и выйти в следующий раунд.

«Если честно, то я с нетерпением ждал этого противостояния. Ведь за «Локомотив» выступаю на правах аренды, а контракт мой принадлежит именно «Вересу». Поэтому с настройкой проблем не было. Перед началом матча мне пришлось разговаривать с бывшими одноклубниками, и они не скрывали, что приехали в столицу за победой.

Все же считаю, что мы хотели победить больше, и это сказывалось на ходе событий в поединке. Соперничество шло на встречных курсах, было много борьбы. В дебюте могли выйти вперед гости, но своим шансом не воспользовались. Хозяева забили в самый нужный момент – в конце первого тайма, а уже после перерыва грамотно сыграли по счету. Четко действовали в переходной фазе, успевая при потере мяча перекрывать уязвимые места на флангах. Согласен, у наших владений было напряжение, но до реальных угроз дело не доходило.

В первенстве второй лиги и розыгрыше Кубка Украины перед «Локомотивом» еще не поставили конкретных задач. Но наш рулевой Сергей Карпенко нацеливает в каждом матче играть на победу, несмотря на статус соперника.

С кем бы хотелось помериться силами в 1/8 финала? Желательно с командой УПЛ. В «Локомотиве» много молодых игроков и каждое такое противостояние – это очень ценный опыт, который обязательно пригодится».