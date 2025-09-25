Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Девушка футболиста УПЛ впечатлила снимками в бикини
Другие новости
25 сентября 2025, 03:35 |
281
0

ФОТО. Девушка футболиста УПЛ впечатлила снимками в бикини

Яна Андрущенко – девушка Даниила Алефиренко

25 сентября 2025, 03:35 |
281
0
ФОТО. Девушка футболиста УПЛ впечатлила снимками в бикини
Instagram. Яна Андрущенко

Яна Андрущенко поразила соцсети откровенными фото.

Возлюбленная полузащитника «Колоса» Данила Алефиренко поделилась в Instagram серией горячих кадров.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

На снимках Яна позирует в блестящем бикини у бассейна, дополнив образ стильной кепкой Celine.

Подписчики засыпали девушку комплиментами, называя ее богиней и воплощением соблазна.

По теме:
ФОТО. Невеста Криштиану Роналду показала впечатляющую грудь
ФОТО. Бывшая девушка Винисиуса встречается с футболистом Первой лиги
ВИДЕО. Украинская спортсменка предстала в сексуальном образе. Огонь
фото lifestyle девушки Украинская Премьер-лига Яна Андрущенко Даниил Алефиренко Колос Ковалевка
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
Бокс | 24 сентября 2025, 21:37 7
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника

Александр серьезно настроен на бой с Полом

Ребров получил неожиданное предложение. Может тренировать и клуб, и сборную
Футбол | 25 сентября 2025, 00:45 5
Ребров получил неожиданное предложение. Может тренировать и клуб, и сборную
Ребров получил неожиданное предложение. Может тренировать и клуб, и сборную

Тренеру хотели разрешить совмещать две должности

Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Футбол | 24.09.2025, 20:23
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
Футбол | 24.09.2025, 21:30
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
ВИДЕО. Голы Арнаутовича и Ихеаначо. Селтик не сумел одолеть Црвену Звезду
Футбол | 25.09.2025, 04:35
ВИДЕО. Голы Арнаутовича и Ихеаначо. Селтик не сумел одолеть Црвену Звезду
ВИДЕО. Голы Арнаутовича и Ихеаначо. Селтик не сумел одолеть Црвену Звезду
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Майк ТАЙСОН: «Будет что-то невероятное. Это один из лучших боев в боксе»
Майк ТАЙСОН: «Будет что-то невероятное. Это один из лучших боев в боксе»
24.09.2025, 05:17
Бокс
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
24.09.2025, 04:01
Бокс
«Признаюсь, мне так показалось». Моуриньо оценил игру Судакова
«Признаюсь, мне так показалось». Моуриньо оценил игру Судакова
23.09.2025, 22:16 1
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Этот бой был ошибкой. Не следовало с ним драться»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Этот бой был ошибкой. Не следовало с ним драться»
24.09.2025, 03:05
Бокс
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
23.09.2025, 02:08 3
Футбол
ВИДЕО. Судаков забил за Бенфику на 86-й минуте матча с Риу Аве
ВИДЕО. Судаков забил за Бенфику на 86-й минуте матча с Риу Аве
24.09.2025, 00:06 1
Футбол
Дембеле обратился к Месси и Барселоне после завоевания Золотого мяча
Дембеле обратился к Месси и Барселоне после завоевания Золотого мяча
23.09.2025, 09:41
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Форест принял важное и неожиданное решение по Зинченко
ОФИЦИАЛЬНО. Форест принял важное и неожиданное решение по Зинченко
23.09.2025, 15:38 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем