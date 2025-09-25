Другие новости25 сентября 2025, 03:35 |
ФОТО. Девушка футболиста УПЛ впечатлила снимками в бикини
Яна Андрущенко – девушка Даниила Алефиренко
25 сентября 2025, 03:35 |
Яна Андрущенко поразила соцсети откровенными фото.
Возлюбленная полузащитника «Колоса» Данила Алефиренко поделилась в Instagram серией горячих кадров.
На снимках Яна позирует в блестящем бикини у бассейна, дополнив образ стильной кепкой Celine.
Подписчики засыпали девушку комплиментами, называя ее богиней и воплощением соблазна.
