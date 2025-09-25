ФОТО. Бывшая девушка Винисиуса встречается с футболистом Первой лиги

Биа Мишель, ранее жившая в Киеве с бразильским форвардом Ромариньо и имевшая отношения со звездой «Реала» Винисиусом Жуниором, опубликовала новые фото, мгновенно ставшие сенсацией.

В образе карнавальной королевы с красными перьями, блестящими украшениями и откровенными акцентами она произвела настоящий взрыв страсти.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Биа еще раз доказала: она умеет удерживать внимание и будоражить воображение миллионов.

Напомним, что Ромариньо остается игроком ЮКСА – клуба Первой лиги Украины. Биа Мишель вернулась в Бразилию.