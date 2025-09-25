ФОТО. Бывшая девушка Винисиуса встречается с футболистом Первой лиги
Биа Мишель показала свою красоту
Биа Мишель, ранее жившая в Киеве с бразильским форвардом Ромариньо и имевшая отношения со звездой «Реала» Винисиусом Жуниором, опубликовала новые фото, мгновенно ставшие сенсацией.
В образе карнавальной королевы с красными перьями, блестящими украшениями и откровенными акцентами она произвела настоящий взрыв страсти.
Биа еще раз доказала: она умеет удерживать внимание и будоражить воображение миллионов.
Напомним, что Ромариньо остается игроком ЮКСА – клуба Первой лиги Украины. Биа Мишель вернулась в Бразилию.
