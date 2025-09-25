Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Он был уникальным кадром». Блохин – об истории с Рыкуном
Украина. Премьер лига
25 сентября 2025, 01:48 | Обновлено 25 сентября 2025, 01:54
«Он был уникальным кадром». Блохин – об истории с Рыкуном

Экс-наставник сборной Украины рассказал, почему не выгнал Рыкуна после его демарша

25 сентября 2025, 01:48 | Обновлено 25 сентября 2025, 01:54
«Он был уникальным кадром». Блохин – об истории с Рыкуном
Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Блохин

Бывший наставник сборной Украины вспомнил историю с Александром Рыкуном, которая произошла во время товарищеского матча со сборной Франции на «Стад де Франс» в 2004-м году. В концовке матча Блохин хотел провести замену, но Рыкун отказался выходить на поле на несколько минут.

– Была ли история с Рыкуном, когда он отказался выходить на замену на «Стад де Франс» в матче с Францией?
– Да, была. В матче с Францией говорит: «Я не выйду на пять минут». Я ему: «Ну и сиди».

– Казалось, что вы его больше никогда не вызовете в сборную. Тогда говорили: «Все, на Рыкуне поставили крест».
– Почему? Он же играл. В «Днепре» был ведущим игроком. Он был уникальным кадром. Я знал, что он там выпивает. Но пьяным его не видел в сборной, хотя за день до игры сидел в бане. Футболисты же не парятся перед игрой. Мы после тренировки зашли тренерским составом в баню. Смотрю, он сидит. Говорю ему: «Завтра ж игра». Он мне: «Та ничего страшного».

– Выгонял что-то?
– Черт его знает (улыбается). Я не знаю.

– Но для тренера это, наверное, удар, когда игрок говорит: «Я на пять минут не выхожу».
– Я как-то Лобановскому тоже сказал: «Я не выйду».

– После такого демарша со стороны игрока какой-то другой тренер, не исключено, навсегда выгнал бы его из команды…
– Сборная – это не клуб, где можно заменить легко игрока. В национальной команде это сделать очень сложно. Даже одного человека тяжело заменить. Кем? Выбросить Рыкуна, который, может, и пьет где-то, но хорошо играет? Наверное, если бы он не пил, то был бы очень хорошим футболистом. Он и был им.

– Но Зотова, Чечера и Закарлюку вы выгнали…
– Потому что они первый раз в сборную попали – и тут пьяные. А у Рыкуна такого не было, что он пьяный. Он просто в бане сидел. И не захотел выйти на поле на 5 минут. Может, и я бы не вышел на пять минут. А игроки, которые пьяные приезжают в сборную – это уже другое. Если бухаете, то делайте это у себя в клубе, если вам там разрешают.

Олег Блохин Александр Рыкун сборная Украины по футболу
Сергей Цыба Источник: Игорь Цыганик
