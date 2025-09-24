Французский журналист – об игре Забарного с Марселем: «Сильное выступление»
Пьер Менес отметил действия украинского защитника
Известный французский журналист Пьер Менес похвалил украинского защитника «ПСЖ» Илью Забарного за игру в матче 5-го тура Лиги 1 с «Марселем».
«Забарный произвел лучшее впечатление с тех пор, как пришел в «ПСЖ». Он был абсолютно непреклонен в индивидуальных единоборствах. Он сыграл очень сильно», – сказал Менес в своем личном блоге.
«Марсель» победил «ПСЖ» со счетом 1:0. Защитник сборной Украины вышел в стартовом составе парижской команды и провел на поле весь матч.
Ранее французский журналист выразил уверенность, что Забарный станет ключевым игроком «ПСЖ».
