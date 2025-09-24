Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Французский журналист – об игре Забарного с Марселем: «Сильное выступление»
Франция
24 сентября 2025, 22:33 |
249
0

Французский журналист – об игре Забарного с Марселем: «Сильное выступление»

Пьер Менес отметил действия украинского защитника

24 сентября 2025, 22:33 |
249
0
Французский журналист – об игре Забарного с Марселем: «Сильное выступление»
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный французский журналист Пьер Менес похвалил украинского защитника «ПСЖ» Илью Забарного за игру в матче 5-го тура Лиги 1 с «Марселем».

«Забарный произвел лучшее впечатление с тех пор, как пришел в «ПСЖ». Он был абсолютно непреклонен в индивидуальных единоборствах. Он сыграл очень сильно», – сказал Менес в своем личном блоге.

«Марсель» победил «ПСЖ» со счетом 1:0. Защитник сборной Украины вышел в стартовом составе парижской команды и провел на поле весь матч.

Ранее французский журналист выразил уверенность, что Забарный станет ключевым игроком «ПСЖ».

По теме:
Палмер сравнялся с иконой Челси по результатам голосования за ЗМ
Флик рассказал, как Ямаль воспринял неполучение Золотого мяча
Арсенал – лидер рейтинга клубов с самыми дорогими линиями защиты
Илья Забарный Марсель ПСЖ Марсель - ПСЖ Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Досадная ничья. Судаков забил за Бенфику, но этот гол не стал победным
Футбол | 24 сентября 2025, 00:16 13
Досадная ничья. Судаков забил за Бенфику, но этот гол не стал победным
Досадная ничья. Судаков забил за Бенфику, но этот гол не стал победным

Команда Риу Аве сумела спасти игру, забив мяч в компенсированное время

Две грубые ошибки голкипера. Мидтьюлланд первым добыл победу в Лиге Европы
Футбол | 24 сентября 2025, 21:50 0
Две грубые ошибки голкипера. Мидтьюлланд первым добыл победу в Лиге Европы
Две грубые ошибки голкипера. Мидтьюлланд первым добыл победу в Лиге Европы

Датская команда переиграла Штурм со счетом 2:0 в первом туре еврокубка

Сенсация в Кубке. Аматорский Агротех одолел Черноморец в серии пенальти
Футбол | 24.09.2025, 15:47
Сенсация в Кубке. Аматорский Агротех одолел Черноморец в серии пенальти
Сенсация в Кубке. Аматорский Агротех одолел Черноморец в серии пенальти
Источник: УАФ препятствует делу Мудрика, сотрудники провалили полиграф
Футбол | 24.09.2025, 07:36
Источник: УАФ препятствует делу Мудрика, сотрудники провалили полиграф
Источник: УАФ препятствует делу Мудрика, сотрудники провалили полиграф
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Футбол | 24.09.2025, 07:02
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
22.09.2025, 23:59 10
Футбол
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Этот боксер лучше Кроуфорда. Он просто игрался на ринге»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Этот боксер лучше Кроуфорда. Он просто игрался на ринге»
24.09.2025, 00:21
Бокс
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
23.09.2025, 02:08 3
Футбол
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
24.09.2025, 04:01
Бокс
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
23.09.2025, 09:15 52
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он слишком быстрый, неуловимый. Очень классный боксер»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он слишком быстрый, неуловимый. Очень классный боксер»
24.09.2025, 01:16
Бокс
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
23.09.2025, 07:35 5
Футбол
Свитолина снялась с супертурнира WTA 1000 в Пекине. Известна причина
Свитолина снялась с супертурнира WTA 1000 в Пекине. Известна причина
23.09.2025, 11:03 5
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем