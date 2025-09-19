«Я этого жду, это будет грандиозно». Французский журналист – о Забарном

Журналист Le Parisien Доминик Северак уверен, что украинский защитник Илья Забарный сможет стать ключевым игроком во французском «ПСЖ».

Общаясь с одним из болельщиков о перспективах 23-летнего игрока, Северак написал на сайте издания, где он работает: «Ваш вопрос на данном этапе напоминает мне то, что говорили два года назад о Барколе или в прошлом году о Дуэ, которые были куплены за 50 миллионов евро. А потом, в декабре, они «взлетели» и почти не покидали основной состав в важных матчах.

Я с нетерпением жду того дня, когда Забарный станет игроком основного состава благодаря работе Луиса Энрике. Думаю, это будет что-то грандиозное, учитывая потенциал украинца».

Сообщалось, что зарплата Забарного может вырасти почти вдвое за счет бонусов.