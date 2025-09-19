Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Я этого жду, это будет грандиозно». Французский журналист – о Забарном
Франция
19 сентября 2025, 11:24 | Обновлено 19 сентября 2025, 11:25
531
0

«Я этого жду, это будет грандиозно». Французский журналист – о Забарном

Доминик Северак видит большой потенциал у Ильи

19 сентября 2025, 11:24 | Обновлено 19 сентября 2025, 11:25
531
0
«Я этого жду, это будет грандиозно». Французский журналист – о Забарном
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Журналист Le Parisien Доминик Северак уверен, что украинский защитник Илья Забарный сможет стать ключевым игроком во французском «ПСЖ».

Общаясь с одним из болельщиков о перспективах 23-летнего игрока, Северак написал на сайте издания, где он работает: «Ваш вопрос на данном этапе напоминает мне то, что говорили два года назад о Барколе или в прошлом году о Дуэ, которые были куплены за 50 миллионов евро. А потом, в декабре, они «взлетели» и почти не покидали основной состав в важных матчах.

Я с нетерпением жду того дня, когда Забарный станет игроком основного состава благодаря работе Луиса Энрике. Думаю, это будет что-то грандиозное, учитывая потенциал украинца».

Сообщалось, что зарплата Забарного может вырасти почти вдвое за счет бонусов.

По теме:
Потеря для Энрике. ПСЖ объявил о травме еще одного важного футболиста
ПСЖ и Vitality объединились для выступлений в EA FC
Капитан ПСЖ приблизился к лидерам ЛЧ по голам среди защитников
Илья Забарный ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина проиграла чемпионам и завершила выступления на мировом первенстве
Волейбол | 18 сентября 2025, 17:57 24
Украина проиграла чемпионам и завершила выступления на мировом первенстве
Украина проиграла чемпионам и завершила выступления на мировом первенстве

Сине-желтые сыграли последний матч группового этапа чемпионата мира по волейболу

Магучих и Левченко вышли в финал ЧМ-2025. Табашник выбыла в квалификации
Другие виды | 18 сентября 2025, 14:41 7
Магучих и Левченко вышли в финал ЧМ-2025. Табашник выбыла в квалификации
Магучих и Левченко вышли в финал ЧМ-2025. Табашник выбыла в квалификации

В Токио продолжается чемпионат мира 2025 по легкой атлетике

Легенда Шахтера рассказал о причинах продажи Судакова и Кевина
Футбол | 19.09.2025, 11:58
Легенда Шахтера рассказал о причинах продажи Судакова и Кевина
Легенда Шахтера рассказал о причинах продажи Судакова и Кевина
Новый Месси. Вундеркинд Барселоны забил 145 голов за 52 матча в Испании
Футбол | 18.09.2025, 17:02
Новый Месси. Вундеркинд Барселоны забил 145 голов за 52 матча в Испании
Новый Месси. Вундеркинд Барселоны забил 145 голов за 52 матча в Испании
КРАВЕЦ: «Динамо у меня и Хачериди требовало деньги. Это меня добило»
Футбол | 19.09.2025, 10:28
КРАВЕЦ: «Динамо у меня и Хачериди требовало деньги. Это меня добило»
КРАВЕЦ: «Динамо у меня и Хачериди требовало деньги. Это меня добило»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
17.09.2025, 21:45 3
Футбол
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
18.09.2025, 00:50
Бокс
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
17.09.2025, 17:59 1
Футбол
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
17.09.2025, 08:19 18
Футбол
Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
18.09.2025, 06:23 2
Футбол
КРОУФОРД – о хейтере Усика: «С ним будет покончено. Удар закончит бой»
КРОУФОРД – о хейтере Усика: «С ним будет покончено. Удар закончит бой»
17.09.2025, 22:18
Бокс
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
18.09.2025, 22:30 7
Другие виды
Приход Мастантуоно вернул Реалу проблему, от которой клуб упорно уходил
Приход Мастантуоно вернул Реалу проблему, от которой клуб упорно уходил
17.09.2025, 12:35 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем