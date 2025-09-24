Палмер сравнялся с иконой Челси по результатам голосования за ЗМ
Высшим достижением Эдена Азара было также 8-е место
Игрок «Челси» Коул Палмер занял 8-е место в голосовании за «Золотой мяч» 2025 года.
22 сентября состоялась церемония вручения «Золотого мяча», победителем которой стал нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле.
Интересно, что 8-е место в голосовании за эту престижную награду ранее также занимал выдающийся бельгийский нападающий «пенсионеров» Эден Азар. Он достигал этого дважды – в 2015 и 2018 годах: это стало его лучшим результатом в карьере.
В составе лондонского клуба Палмер провел 101 матч, забил 45 голов и отдал 29 результативных передач. Что касается Азара, то он в 352 поединках за «Челси» отличился 110 забитыми мячами и 88 ассистами.
Cole Palmer has equalled Eden Hazard's best ever Ballon d'Or finish (8th) 📈 pic.twitter.com/ntdZlrcPBZ— Football on TNT Sports (@footballontnt) September 24, 2025
