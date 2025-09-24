Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Палмер сравнялся с иконой Челси по результатам голосования за ЗМ
Англия
24 сентября 2025, 17:38 |
234
0

Палмер сравнялся с иконой Челси по результатам голосования за ЗМ

Высшим достижением Эдена Азара было также 8-е место

24 сентября 2025, 17:38 |
234
0
Палмер сравнялся с иконой Челси по результатам голосования за ЗМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

Игрок «Челси» Коул Палмер занял 8-е место в голосовании за «Золотой мяч» 2025 года.

22 сентября состоялась церемония вручения «Золотого мяча», победителем которой стал нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле.

Интересно, что 8-е место в голосовании за эту престижную награду ранее также занимал выдающийся бельгийский нападающий «пенсионеров» Эден Азар. Он достигал этого дважды – в 2015 и 2018 годах: это стало его лучшим результатом в карьере.

В составе лондонского клуба Палмер провел 101 матч, забил 45 голов и отдал 29 результативных передач. Что касается Азара, то он в 352 поединках за «Челси» отличился 110 забитыми мячами и 88 ассистами.

По теме:
Флик рассказал, как Ямаль воспринял неполучение Золотого мяча
Арсенал – лидер рейтинга клубов с самыми дорогими линиями защиты
МАРЕСКА: «В первом тайме Челси было немного тяжеловато»
Золотой мяч статистика лучший игрок Усман Дембеле ПСЖ Челси Коул Палмер Эден Азар
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
Футбол | 24 сентября 2025, 12:06 15
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»

Олег рассказал о разговоре с Григорием Суркисом после ЧМ-2006

В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
Бокс | 24 сентября 2025, 04:01 0
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха

Келлерман считает, что Александру стоит сразиться с Мозесом Итаумой

Роман ГРИГОРЧУК: «Он просто не понимает, что такое футбол»
Футбол | 23.09.2025, 22:49
Роман ГРИГОРЧУК: «Он просто не понимает, что такое футбол»
Роман ГРИГОРЧУК: «Он просто не понимает, что такое футбол»
«Признаюсь, мне так показалось». Моуриньо оценил игру Судакова
Футбол | 23.09.2025, 22:16
«Признаюсь, мне так показалось». Моуриньо оценил игру Судакова
«Признаюсь, мне так показалось». Моуриньо оценил игру Судакова
Кубок Украины. Винницкая Нива отгрузила 7 мячей в ворота Горняка-Спорт
Футбол | 24.09.2025, 17:23
Кубок Украины. Винницкая Нива отгрузила 7 мячей в ворота Горняка-Спорт
Кубок Украины. Винницкая Нива отгрузила 7 мячей в ворота Горняка-Спорт
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
24.09.2025, 07:54
Бокс
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
23.09.2025, 07:35 5
Футбол
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
24.09.2025, 07:02 77
Футбол
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
22.09.2025, 23:49 28
Футбол
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
22.09.2025, 23:59 10
Футбол
Свитолина снялась с супертурнира WTA 1000 в Пекине. Известна причина
Свитолина снялась с супертурнира WTA 1000 в Пекине. Известна причина
23.09.2025, 11:03 5
Теннис
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Этот боксер лучше Кроуфорда. Он просто игрался на ринге»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Этот боксер лучше Кроуфорда. Он просто игрался на ринге»
24.09.2025, 00:21
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем