Палмер сравнялся с иконой Челси по результатам голосования за ЗМ

Игрок «Челси» Коул Палмер занял 8-е место в голосовании за «Золотой мяч» 2025 года.

22 сентября состоялась церемония вручения «Золотого мяча», победителем которой стал нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле.

Интересно, что 8-е место в голосовании за эту престижную награду ранее также занимал выдающийся бельгийский нападающий «пенсионеров» Эден Азар. Он достигал этого дважды – в 2015 и 2018 годах: это стало его лучшим результатом в карьере.

В составе лондонского клуба Палмер провел 101 матч, забил 45 голов и отдал 29 результативных передач. Что касается Азара, то он в 352 поединках за «Челси» отличился 110 забитыми мячами и 88 ассистами.