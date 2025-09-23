Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шокирующее место Рафиньи. Итоговая десятка рейтинга Золотого мяча 2025
Другие новости
23 сентября 2025, 00:38 | Обновлено 23 сентября 2025, 00:48
Бразильский игрок Барселоны стал только пятым, награду завоевал Усман Дембеле

Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

22 сентября в парижском театре Шатле состоялась церемония вручения награды Золотой мяч (Ballon d'Or) для лучшего футболиста 2025 года. Престижная награда вручалась в 69-й раз.

Обладатель Золотого мяча 2025французский вингер Усман Дембеле (ПСЖ), который выиграл с парижанами требл: Лигу 1, Кубок Франции и Лигу чемпионов

Второе место занял Ламин Ямаль. Шокирующее и удивительно выглядит позиция бразильца Рафиньи, который является лидером Барселоны – он расположился аж на пятой позиции.

  • 1. Усман Дембеле (ПСЖ, Франция)
  • 2. Ламин Ямаль (Барселона, Испания)
  • 3. Витинья (ПСЖ, Португалия)
  • 4. Мохамед Салах (Ливерпуль, Египет)
  • 5. Рафинья (Барселона, Бразилия)
  • 6. Ашраф Хакими (ПСЖ, Марокко)
  • 7. Килиан Мбаппе (Реал, Франция)
  • 8. Коул Палмер (Челси, Англия)
  • 9. Джанлуиджи Доннарумма (Манчестер Сити / ПСЖ, Италия)
  • 10. Нуну Мендеш (ПСЖ, Португалия)

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
