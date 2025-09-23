Шокирующее место Рафиньи. Итоговая десятка рейтинга Золотого мяча 2025

22 сентября в парижском театре Шатле состоялась церемония вручения награды Золотой мяч (Ballon d'Or) для лучшего футболиста 2025 года. Престижная награда вручалась в 69-й раз.

Обладатель Золотого мяча 2025 – французский вингер Усман Дембеле (ПСЖ), который выиграл с парижанами требл: Лигу 1, Кубок Франции и Лигу чемпионов

Второе место занял Ламин Ямаль. Шокирующее и удивительно выглядит позиция бразильца Рафиньи, который является лидером Барселоны – он расположился аж на пятой позиции.