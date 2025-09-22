Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!

22 сентября в парижском театре Шатле состоялась церемония вручения Золотого мяча 2025.

France Football объявил обладателя самой престижной индивидуальной награды. Лучшим футболистом мира был признан Усман Дембеле из ПСЖ.

Sport.ua провел текстовую и видеотрансляцию церемонии!

France Football объявляет результаты голосования: