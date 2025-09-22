Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
22 сентября 2025, 23:59 | Обновлено 23 сентября 2025, 00:39
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!

22 сентября в Париже объявят обладателя самой престижной индивидуальной награды

Getty Images/Global Images Ukraine

22 сентября в парижском театре Шатле состоялась церемония вручения Золотого мяча 2025.

France Football объявил обладателя самой престижной индивидуальной награды. Лучшим футболистом мира был признан Усман Дембеле из ПСЖ.

Sport.ua провел текстовую и видеотрансляцию церемонии!

France Football объявляет результаты голосования:

  • 1. Усман Дембеле (ПСЖ, Франция)
  • 2. Ламин Ямаль (Барселона, Испания)
  • 3. Витинья (ПСЖ, Португалия)
  • 4. Мохамед Салах (Ливерпуль, Египет)
  • 5. Рафинья (Барселона, Бразилия)
  • 6. Ашраф Хакими (ПСЖ, Марокко)
  • 7. Килиан Мбаппе (Реал, Франция)
  • 8. Коул Палмер (Челси, Англия)
  • 9. Джанлуиджи Доннарумма (Манчестер Сити / ПСЖ, Италия)
  • 10. Нуну Мендеш (ПСЖ, Португалия)
  • 11. Педри (Барселона, Испания)
  • 12. Хвича Кварацхелия (ПСЖ, Грузия)
  • 13. Гарри Кейн (Бавария, Англия)
  • 14. Дезире Дуэ (ПСЖ, Франция)
  • 15. Виктор Дьекереш (Арсенал / Спортинг, Шотландия)
  • 16. Винисиус Жуниор (Реал, Бразилия)
  • 17. Роберт Левандовски (Барселона, Польша)
  • 18. Скотт Мактоминей (Наполи, Шотландия)
  • 19. Жоау Невеш (ПСЖ, Португалия)
  • 20. Лаутаро Мартинес (Интер, Аргентина)
  • 21. Серу Гирасси (Боруссия Дортмунд, Гвинея)
  • 22. Алексис Макаллистер (Аргентина, Ливерпуль)
  • 23. Джуд Беллингем (Реал, Англия)
  • 24. Фабиан Руис (ПСЖ, Испания)
  • 25. Дензел Дюмфрис (Интер, Нидерланды)
  • 26. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, Англия)
  • 27. Деклан Райс (Арсенал, Англия)
  • 28. Вирджил ван Дейк (Ливерпуль, Англия)
  • 29. Флориан Вирц (Ливерпуль / Байер, Германия)
  • 30. Майкл Олисе (Бавария, Франция)

Даниил Агарков
Saar
Надіюсь, кончелига Ямаль не отримає!
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
Andromed
Педрі лише 11, а Мартінес лише 20, максимально неочікувано
Ответить
0
Павло
Ну, Максим Шацьких виграє, тут без варіантів... 
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
