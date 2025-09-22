Другие новости22 сентября 2025, 23:59 | Обновлено 23 сентября 2025, 00:39
49242
5
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
22 сентября в Париже объявят обладателя самой престижной индивидуальной награды
22 сентября 2025, 23:59 | Обновлено 23 сентября 2025, 00:39
49242
5
22 сентября в парижском театре Шатле состоялась церемония вручения Золотого мяча 2025.
France Football объявил обладателя самой престижной индивидуальной награды. Лучшим футболистом мира был признан Усман Дембеле из ПСЖ.
Все самые яркие моменты из мира спорта доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Sport.ua провел текстовую и видеотрансляцию церемонии!
France Football объявляет результаты голосования:
- 1. Усман Дембеле (ПСЖ, Франция)
- 2. Ламин Ямаль (Барселона, Испания)
- 3. Витинья (ПСЖ, Португалия)
- 4. Мохамед Салах (Ливерпуль, Египет)
- 5. Рафинья (Барселона, Бразилия)
- 6. Ашраф Хакими (ПСЖ, Марокко)
- 7. Килиан Мбаппе (Реал, Франция)
- 8. Коул Палмер (Челси, Англия)
- 9. Джанлуиджи Доннарумма (Манчестер Сити / ПСЖ, Италия)
- 10. Нуну Мендеш (ПСЖ, Португалия)
- 11. Педри (Барселона, Испания)
- 12. Хвича Кварацхелия (ПСЖ, Грузия)
- 13. Гарри Кейн (Бавария, Англия)
- 14. Дезире Дуэ (ПСЖ, Франция)
- 15. Виктор Дьекереш (Арсенал / Спортинг, Шотландия)
- 16. Винисиус Жуниор (Реал, Бразилия)
- 17. Роберт Левандовски (Барселона, Польша)
- 18. Скотт Мактоминей (Наполи, Шотландия)
- 19. Жоау Невеш (ПСЖ, Португалия)
- 20. Лаутаро Мартинес (Интер, Аргентина)
- 21. Серу Гирасси (Боруссия Дортмунд, Гвинея)
- 22. Алексис Макаллистер (Аргентина, Ливерпуль)
- 23. Джуд Беллингем (Реал, Англия)
- 24. Фабиан Руис (ПСЖ, Испания)
- 25. Дензел Дюмфрис (Интер, Нидерланды)
- 26. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, Англия)
- 27. Деклан Райс (Арсенал, Англия)
- 28. Вирджил ван Дейк (Ливерпуль, Англия)
- 29. Флориан Вирц (Ливерпуль / Байер, Германия)
- 30. Майкл Олисе (Бавария, Франция)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 сентября 2025, 04:27 1
«Горняки» не отказались от идеи подписания Александра Назаренко
Футбол | 22 сентября 2025, 21:23 9
«Шахтер» потерял Алиссона
Футбол | 22.09.2025, 07:08
Бокс | 22.09.2025, 04:45
Футбол | 23.09.2025, 00:15
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Надіюсь, кончелига Ямаль не отримає!
Показать Скрыть 1 ответ
Педрі лише 11, а Мартінес лише 20, максимально неочікувано
Ну, Максим Шацьких виграє, тут без варіантів...
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
22.09.2025, 01:18 1
21.09.2025, 07:35 2
22.09.2025, 08:44 18
21.09.2025, 08:03 4
21.09.2025, 09:31 1
21.09.2025, 17:20
21.09.2025, 00:08 1
22.09.2025, 07:41 46